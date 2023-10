OM : Deschamps s’explique pour Jonathan Clauss !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jonathan Clauss fait son retour en Equipe de France. Didier Deschamps a expliqué son choix.

Jonathan Clauss a bien été convoqué par Didier Deschamps pour participer aux deux prochains matches de l’Equipe de France. Le sélectionneur a justifié son choix en conférence de presse : « Il y a une question de concurrence par rapport à ce qu’il réalise à ce poste, où il n’avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement, avec ses propres qualités en tant que latéral droit ». DD a expliqué que la crise que traverse l’OM n’entre pas dans ces critères de selection. « Ça fait partie de l’actualité. Ce n’est pas quelque chose qui rentre dans des critères de sélection. Par principe, je ne m’immisce pas dans ce qu’il se passe dans les clubs. Est-ce que ça a une influence sur les résultats et les performances, peut-être ou peut-être pas. Mais ce n’est pas un critère qui rentre en ligne de compte ».

La liste de l’Equipe de France

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens).

Défenseurs : Jonathan Clauss (Marseille), Lucas Hernandez (Paris-SG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Kylian Mbappé (Paris-SG), Marcus Thuram (Inter Milan).

La liste des Bleus dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024. L’Equipe de France ira aux Pays-Bas le 13 octobre prochain avant de recevoir l’Écosse au stade Pierre-Mauroy de Lille pour un match amical. La liste des 23 joueurs qui composeront son groupe va être annoncée ce jeudi 5 octobre à 14h00.

Pas convoqué lors de ce rassemblement de septembre, Deschamps avait évoqué le cas de l’Olympien en conférence de presse où il a laissé la porte ouverte à un retour: « Je n’avais pas des réticences sur son niveau, mais il n’avait pratiquement jamais joué ou très très peu au poste de latéral. Il jouait surtout dans une défense à trois, en tant que joueur de couloir. Le fait qu’il évolue aujourd’hui dans une défense à 4 régulièrement et qu’il se retrouve plutôt à son aise, ce sont des arguments qui vont dans son sens, a affirmé le champion du monde 98.

« Ce n’est pas impossible qu’il soit amené à revenir pour que l’on revoie Clauss avant des décisions importantes »

Je ne vais pas anticiper ce qu’il pourrait se passer, mais ce n’est pas impossible qu’il soit amené à revenir pour qu’on le revoie avant des décisions importantes. Cela va dépendre de la concurrence, mais c’est très bien, il fait un très bon début de saison avec son club dans une position qui n’est pas habituelle pour lui, dans un registre différent. Mais cela ne l’empêche pas d’être performant », avait ajouté le sélectionneur des Bleus.