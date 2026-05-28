OM : Nouvelle sanction de la LFP !

La commission de discipline de la LFP a sanctionné l’OM après les incidents survenus lors de la réception de Rennes au stade Vélodrome, le 17 mai dernier. Le virage sud écope d’une fermeture partielle avec sursis pour un match après l’utilisation d’engins pyrotechniques durant cette rencontre de Ligue 1.

La sanction est tombée mercredi soir pour l’Olympique de Marseille. Réunie pour examiner les incidents observés lors de la 34e journée de Ligue 1, la commission de discipline de la LFP a décidé de prononcer une fermeture partielle avec sursis du virage sud du stade Vélodrome.

Cette décision fait suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques dans les tribunes pendant le match entre l’OM et Rennes, remporté 3-1 par le club marseillais le 17 mai dernier. Les fumigènes avaient été allumés dans le virage sud, secteur occupé notamment par les groupes de supporters des South Winners 87 et du Commando Ultra 84.

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Une sanction avec sursis pour le virage sud

Dans son communiqué, la commission de discipline précise que « la sanction prend effet immédiatement ». Toutefois, cette fermeture partielle étant assortie d’un sursis, elle ne sera appliquée qu’en cas de récidive.

Concrètement, les groupes de supporters concernés pourront donc assister normalement au premier match disputé au stade Vélodrome la saison prochaine. Cette décision évite à l’OM une fermeture immédiate d’une partie de son enceinte, un scénario déjà vécu ces dernières saisons par plusieurs clubs de Ligue 1 après des incidents liés à l’usage de fumigènes ou à des débordements en tribunes.

Une vigilance accrue autour des tribunes marseillaises

Le dossier des animations pyrotechniques reste particulièrement surveillé par les instances du football français. Malgré l’attachement des supporters marseillais aux ambiances du Vélodrome, la LFP continue d’appliquer un cadre disciplinaire strict concernant l’utilisation de fumigènes dans les stades.

Pour l’Olympique de Marseille, cette sanction constitue donc un avertissement avant le début de la prochaine saison. Le club évite une sanction ferme immédiate, mais reste désormais sous la menace d’une fermeture effective du virage sud en cas de nouveaux incidents similaires.