OM : Nouvelle secousse interne à Marseille, un départ de plus !

Un nouveau départ agite l’Olympique de Marseille. Selon Foot Mercato, Nor-Hédine Ainseba a déjà quitté ses fonctions quelques mois seulement après son arrivée. Une information qui s’inscrit dans un contexte de réorganisation interne au sein du club phocéen.

Un passage éclair à l’OM

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Arrivé à l’été 2024 pour structurer la cellule de recrutement du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Nor-Hédine Ainseba n’aura finalement effectué qu’un passage très bref à Marseille. Recruté sur recommandation de Lasaad Hasni, qu’il avait côtoyé à l’OGC Nice, il occupait un rôle stratégique dans le développement du vivier de jeunes talents.

Avant son arrivée dans la cité phocéenne, Ainseba disposait d’une expérience reconnue dans le scouting en Île-de-France, notamment pour l’Olympique Lyonnais et Nice. Son départ, déjà acté selon Foot Mercato, intervient sans communication officielle du club à ce stade.

Une instabilité persistante dans l’organigramme

Ce départ s’ajoute à une série de mouvements récents au sein de l’Olympique de Marseille. L’environnement interne du club reste marqué par des ajustements, notamment autour de la direction sportive et du projet global. Le président Pablo Longoria a quitté le club, Mehdi Benatia devrait suivre en fin de saison après celui du coach Roberto De Zerbi.

À ce jour, les raisons précises du départ de Nor-Hédine Ainseba n’ont pas été rendues publiques. Je ne peux pas confirmer davantage d’éléments sur les circonstances exactes sans communication officielle ou source complémentaire vérifiable.

Ce nouveau mouvement illustre néanmoins une période de transition active en interne pour l’Olympique de Marseille, notamment dans la structuration de son centre de formation et de son recrutement.