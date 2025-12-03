OM : Nouvelle stratégie sur l’arbitrage !

Ce mardi soir, Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, était l’invité de l’After Foot sur RMC. L’ancien défenseur marocain est revenu sur ses récentes interventions concernant l’arbitrage, un sujet sensible qui lui a déjà coûté cher la saison dernière, notamment avec une lourde suspension après un incident en Coupe de France contre Lille.

Malgré la diffusion d’une image d’une action litigieuse lors du match OM–Toulouse (2-2), Benatia a assuré vouloir limiter au maximum ses déclarations publiques sur l’arbitrage. Défendant le choix de publier la photo sans commentaire, il a déclaré : « je n’ai même plus envie de m’exprimer sur l’arbitrage. Je pense que j’ai assez payé. Je sais que ça ne sert à rien ». Selon lui, les difficultés arbitrales ne se limitent pas à la Ligue 1, et il a rappelé son rôle de directeur sportif qui nécessite parfois de prendre du recul.

Je n’ai même plus envie de m’exprimer sur l’arbitrage. Je sais que ça ne sert à rien — Benatia

Le dirigeant marseillais a également évoqué un échange avec l’arbitre Wattellier : « il y a faute là-bas, pourquoi vous ne sifflez pas ? », avant d’ajouter : « Ben écoute, si pour toi, tout est correct, c’est toi le patron ».

Face aux critiques de Daniel Riolo, Benatia a expliqué que ses interventions étaient souvent émotionnelles et non systématiquement liées au résultat de son équipe : « la première fois que j’ai parlé d’un arbitre, c’était à Lyon où on avait gagné à 10 ». Il a reconnu que l’OM bénéficiait parfois d’erreurs en sa faveur, comme lors du match contre le Havre, tout en soulignant l’impossibilité de contester certaines décisions pendant un match.

Malgré sa volonté de se faire plus discret, Benatia admet que cela sera compliqué : « je ne me sens pas bien si je ne le fais pas, je ne me sens pas moi-même. J’ai envie de dire ce que je pense. Je n’attends rien, ils continueront à arbitrer comme ils veulent ». Une déclaration qui laisse planer le doute sur ses futures prises de parole et sur sa capacité à rester totalement en retrait sur l’arbitrage.