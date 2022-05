OM : Nouvelles rassurantes des blessés sauf pour cet attaquant !

L’Olympique de Marseille a remporté son match face à Lorient sur le score de 3-0 mais a perdu quelques joueurs de son effectif sur blessures. RMC donne des nouvelles de certains d’entre eux !

L’OM a pris les 3 points à Lorient ce dimanche mais a perdu quelques joueurs sur blessures. Après Harit, Payet et Milik out du groupe, ce sont Bakambu, Gerson, Dieng et Caleta-Car qui ont préféré laissé leur place lors de la rencontre en Bretagne.

RMC Sport a livré quelques informations à ce sujet ce lundi en fin d’après-midi. Concernant Bakambu, ce serait plus grave que les autres. Le Congolais fera des examens complémentaires cette semaine afin de savoir combien de temps il sera écarté des terrains.

La blessure de Bakambu semble la plus sérieuse de toutes, les autres on ne sait pas trop — Sampaoli

Pour tout le reste, ils devraient faire leur retour face à Rennes samedi prochain ! Même chose pour Milik et Harit qui n’étaient même pas sur la feuille de match face à Lorient. Pour Payet, la fin de saison a été annoncée samedi après sa grosse blessure face à Feyenoord. En conférence de presse après la victoire en Bretagne, Jorge Sampaoli affichait son inquiétude et espérait pouvoir récupérer les joueurs face à Rennes.

« Je partage votre inquiétude (au sujet des blessés). Les joueurs ont joué beaucoup de matchs, il y a de la fatigue accumulée, on sort d’une rencontre intense contre le Feyenoord… La blessure de Bakambu semble la plus sérieuse de toutes, les autres on ne sait pas trop, on va devoir évaluer tout ça à notre retour à Marseille. C’est la fin de saison, ça se sent, on a peut-être un effectif un peu court en ce moment, mais on est contents de cette victoire. J’espère récupérer Milik et Harit pour Rennes. Je suis satisfait de la forme, j’ai aimé la manière, a poursuivi le coach marseillais. L’équipe a joué 90 minutes au football, avec le ballon, tout le temps. Lorient n’a pas tiré une seule fois au but de Mandanda. La meilleure réponse après Feyenoord, c’était de jouer au football, on l’a fait, on a montré de la personnalité » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/05/22)