OM Mercato: Simeone ouvert à un transfert ?

Alors que la rumeur Giovani Simeone refait surface à l’Olympique de Marseille les dernières semaines, le joueur aurait également des envies d’ailleurs. Si on en croit les informations de Il Corriere della Sera, le fils de l’entraineur de l’Atlético voudrait un plus grand club que l’Hellas Vérone.

C’est l’un des noms qui revient le plus régulièrement lors de chaque mercato olympien : Giovani Simeone. L’attaquant qui appartient encore à Cagliari mais qui est prêté à l’Hellas Vérone cette saison, réalise un excellent exercice avec 16 buts en 32 matchs. Apprécié par Pablo Longoria, l’argentin pourrait voir le président olympien se penchait sur son cas en cas de départ d’Arkadiusz Milik. La semaine dernière, nous révélions que son option d’achat de 12 millions devrait être levé par Vérone mais que les italiens pourraient être tentés de le revendre rapidement après sa saison prolifique pour réaliser une belle plus-value.

Simeone vise plus haut que Vérone ou Cagliari !

Candidat à une place dans le groupe argentin pour la coupe du monde au Qatar en fin de saison, Giovani Simeone est conscient qu’il aurait plus de chances dans un club disposant d’une plus grande visibilité. D’après Il Corriere della Sera, le joueur de 26 ans ne voudrait ni faire de vieux os à verone, ni retourner à Cagliari mais bien viser un club plus huppé qui lui offrirait du temps de jeu ! Une équipe qui pourrait être l’Olympique de Marseille où le natif de Madrid pourrait s’imposer à la pointe de l’attaque. Néanmoins, Pablo Longoria le sait, il faudra mettre 25 millions sur la table pour espérer s’attacher ses services.

La Ligue des champions doit générer un investissement plus important — Sampaoli

Le coach fera un bilan en fin de saison et devra s’accorder avec le reste de la direction afin de se projeter sur la saison prochaine. L’investissement qui se fera lors du mercato estival dépendra forcément d’une qualification en Ligue des Champions. L’entraîneur en a parlé en conférence de presse ce vendredi.

« « Il faudra voir comment l’équipe termine la saison, connaître les ambitions du club. Il faudra voir si l’effectif avait la capacité de jouer tant de matchs, tant de compétitions. Un bilan devra être fait par le staff et par les dirigeants. Il faudra ensuite une décision du club, du propriétaire, pour savoir où il souhaite aller. Tout va dépendre de notre fin de saison. La Ligue des champions doit générer un investissement plus important. La Ligue Europa, ce n’est pas pareil. Est-ce que les jeunes joueurs auront été à la hauteur? Les dirigeants verront. Chacun a son point de vue. Où le club doit-il aller? Avec qui et avec quoi? Plusieurs voies sont possibles. Il faut prendre en compte le sportif et l’économique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/05/22) » À lire également : OM – Riolo : « Tout le monde a envie que Sampaoli se plante »