OM : nouvelles révélations… le staff médical pointé du doigt !

Coup dur pour l’OM et pour Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026 en raison d’une blessure au mollet. Selon les informations de La Provence, cette blessure ne daterait pas de ces derniers jours et soulèverait des interrogations sur sa gestion médicale à Marseille.

Une blessure ancienne qui refait surface

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La sélection argentine a annoncé ce samedi le forfait de Leonardo Balerdi pour la Coupe du monde 2026. Touché au mollet, le défenseur de l’OM ne sera pas en mesure de rejoindre l’Albiceleste pour cette échéance importante.

Cette absence constitue une mauvaise nouvelle pour le joueur, qui sortait d’une saison particulièrement dense sous les couleurs marseillaises. Cadre de la défense olympienne, Leonardo Balerdi s’était imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi.

D’après les informations révélées par La Provence, l’international argentin traînerait pourtant cette gêne au mollet depuis plusieurs mois. Le quotidien régional précise même que cette blessure serait apparue avant le départ de Roberto De Zerbi, laissant entendre que le problème physique n’est pas récent.

Le staff médical de l’OM mis en cause

Toujours selon La Provence, les délais de guérison de Leonardo Balerdi auraient été mal évalués par le staff médical de l’OM. Cette analyse expliquerait en partie la rechute du défenseur central, désormais contraint à une période de repos supplémentaire.

Cette révélation pourrait alimenter les débats autour de la gestion physique des joueurs au sein du club marseillais. La situation de Leonardo Balerdi est d’autant plus suivie qu’il représente un élément essentiel de la défense de l’OM, aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne.

Pour l’heure, aucune communication officielle du club marseillais n’est venue détailler la durée exacte de son indisponibilité. Une certitude demeure toutefois : le forfait de Leonardo Balerdi avec l’Argentine confirme que cette blessure au mollet est suffisamment sérieuse pour nécessiter une prise en charge prudente, alors que l’OM prépare déjà la prochaine saison.