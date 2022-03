OM – OGC Nice : Les Niçois ne digèrent pas le penalty non sifflé !

Victoire des Marseillais sur le score de 2-1 face à l’OGC Nice ce dimanche soir. Les Niçois ont énormément pesté contre l’arbitrage après la rencontre au micro de Prime Video.

L’Olympique de Marseille a remporté sa rencontre face à l’OGC Nice sur le score de 2-1. Milik a transformé son penalty, Bakambu a marqué sur un centre de Gerson.

Même Kamara (Boubacar) qui est sur le terrain et qui parle avec Andy lui dit qu’il y a penalty — Fournier

Lors de ce match, William Saliba a eu un contact avec Andy Delort dans la surface. Pour Julien Fournier et l’international algérien, il y aurait absolument dû y avoir un penalty !

A LIRE AUSSI : OM – Nice (2-1) : La grosse opération pour Marseille !

« L’arbitrage a été pour nous en dessous de tout. Même le quatrième arbitre a indiqué à notre entraîneur qu’il y avait penalty. Aujourd’hui, on marche sur la tête. Un arbitre peut faire une erreur sur le terrain, ça va vite. Mais on va redire les mêmes choses, il y a la VAR. Elle est là aussi pour corriger les erreurs de l’arbitre et je crois que la VAR n’a pas fait son travail ce soir. Marseille a gagné ce match, on ne va pas se réfugier derrière ça, mais on veut être arbitrés de manière égalitaire avec les autres clubs et là, sur les trois derniers matches, ça fait beaucoup. Même Kamara (Boubacar) qui est sur le terrain et qui parle avec Andy lui dit qu’il y a penalty. Je crois que tout le monde l’a vu sauf la VAR. Et aujourd’hui, c’est trop ! On a encore beaucoup de matches à faire et ce que je veux, c’est qu’on soit arbitrés comme les autres. Et je sais que beaucoup de clubs râlent, soulèvent le problème de l’arbitrage. Je le répète, un arbitre sur le terrain peut faire une erreur, mais la VAR est là pour les corriger. Ce soir, la VAR n’a pas fait son travail » Julien Fournier – Source : Prime Vidéo (20/03/22)

« Je pense qu’il n’y a pas photo (sur le penalty et le duel avec Saliba, NDLR). Il y a les vidéos pour et il dit qu’on arrive en même temps sauf que je suis devant lui. Quand il voit que j’ai de l’avance, il me rentre dedans et me tire le bras… La semaine dernière, on a pris rouge et penalty pour moins que ça. Je pense que tout le monde l’a vu, c’est comme ça, mais ça commence à faire beaucoup. (…) On a les nerfs, on a vraiment les nerfs. Perdre sur des faits de jeu comme ça, c’est énervant. Je vais être franc avec vous, j’ai les nerfs parce qu’on a fait une grosse deuxième période et ça fout les boules de… Voilà. Dès que c’est contre nous, il y a vidéo, penalty, il montre le truc et là c’est flagrant… C’est mon dernier mot ce soir » Andy Delort – Source : Prime Vidéo (20/03/22)