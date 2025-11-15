OM : Igor Paixão régale à l’entraînement avec un geste acrobatique incroyable

L’Olympique de Marseille a partagé ce mercredi une séquence qui fait déjà vibrer les supporters. Lors de la séance du jour, Ogor Paixão s’est illustré avec un geste acrobatique spectaculaire, concluant l’action par un but magnifique. L’attaquant brésilien, déjà apprécié pour sa finesse technique, confirme une nouvelle fois tout son talent et son sens du spectacle.