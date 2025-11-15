Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Igor Paixão régale à l’entraînement avec un geste acrobatique incroyable
OM Actualités

OM : Igor Paixão régale à l’entraînement avec un geste acrobatique incroyable

Par La rédaction FCM - Mis à jour le - Publié le
Igor Paixao (attaquant de l'OM) buteur à l'entrainement
Igor Paixao (attaquant de l'OM) buteur à l'entrainement

L’Olympique de Marseille a partagé ce mercredi une séquence qui fait déjà vibrer les supporters. Lors de la séance du jour, Ogor Paixão s’est illustré avec un geste acrobatique spectaculaire, concluant l’action par un but magnifique. L’attaquant brésilien, déjà apprécié pour sa finesse technique, confirme une nouvelle fois tout son talent et son sens du spectacle.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823