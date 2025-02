OM OL (3-2) : Enorme victoire de Marseille !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lyon ce dimanche soir à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Après la défaite à Nice, l’OM se relance avec une belle victoire 3-2 face à Lyon !

Le onze de départ de l’OM

Rulli

Murillo, Balerdi, Brassier

Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin

Nadir, Rabiot

Greenwood

Le Match :

De Zerbi a décidé de laisser Maupay sur le banc pour inclure Nadir dans le onze de départ… La première mi-temps entre l’OM et Lyon se termine sur un score de 0-0, après 45 minutes de jeu sans véritable occasion décisive. Les Phocéens ont dominé la possession (69%), mais ont été brouillons dans les 30 derniers mètres. Dès le début, Lyon a cherché à évoluer haut, avec un premier centre de Kumbedi dans les airs. Marseille, de son côté, a mis la pression, notamment grâce à Merlin, mais ses centres ont souvent manqué de précision. À la 8e minute, Cornelius a eu une douleur après un duel avec Cherki, mais il a continué à jouer. Lyon a eu quelques opportunités sur coups de pied arrêtés, comme le centre de Cherki pour Tolisso, mais sans parvenir à cadrer. Murillo a écopé d’un jaune pour un tacle sur Tolisso (42′). En dépit de quelques moments de tension, aucune équipe n’a réussi à marquer avant la pause.

Encore une seconde période folle !

La seconde période débute avec une belle occasion pour l’OM, mais Perri s’interpose face à Nadir (47′). Lyon ouvre le score à la 53e minute grâce à Tolisso, qui trompe Rulli après un contre bien mené. L’OM réagit rapidement, et à la 61e, Greenwood égalise après une frappe contrée de Gouiri. Rabiot donne l’avantage à l’OL sur une belle action et une passe de la tête de Greenwood. Lyon réplique avec un penalty litigieux de Lacazette (72′) après une main de Rabiot, redonnant l’avantage aux Lyonnais. Marseille, poussée par son public, égalise à nouveau à la 64e grâce à Rabiot, qui marque de la tête sur un centre de Greenwood. Les deux équipes multiplient les occasions, mais c’est Luis Henrique qui, à la 85e, donne l’avantage à l’OM, concluant un centre de Lirola d’une belle frappe dans la lucarne. Malgré les efforts lyonnais, l’OM tient bon et s’impose 3-2, prenant ainsi une victoire précieuse.