L’OM reçoit SLyon ce dimanche, le match compte pour la 24e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 4e et le 3e de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille a tenté de retrouver de la cohésion en partant en stage à Marbella cette semaine… Habib Beye va tenter de s’imposer face à l’OL afin de garder un espoir de terminer sur le podium !

OM – OL : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – OL aura lieu dimanche 1er Mars 2026 à 10h45.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+ !

« J’ai envie de voir une équipe conquérante, c’est un match entre les deux olympiques, deux équipes qui se battent pour la Ligue des Champions. On a des objectifs très élevés. »

Il cite une discussion avec Pape Diouf : « Ici, on parle que 1 ou 2. » Habib Beye#OM pic.twitter.com/fGdch7Udc6 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2026

Comment voir OM – OL en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur Ligue1+ !

