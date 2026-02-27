OM – OL : Fonseca annonce deux forfaits majeurs avant l’Olympico

À deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais devra composer avec plusieurs absences importantes. En conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé les forfaits de Pavel Sulc et Afonso Moreira.

L’Olympico de dimanche soir s’annonce déjà décisif dans la course au podium. Mais côté lyonnais, la préparation est perturbée par les blessures. Touché face à Strasbourg, Pavel Sulc ne sera pas du déplacement au Vélodrome. Afonso Moreira est également indisponible pour les deux prochaines rencontres, contre Marseille puis Lens.

L’entraîneur portugais n’a pas cherché à minimiser l’impact de ces absences :

« On va voir pour Pavel (à propos de la durée). Pour les deux rencontres à venir, Marseille et Lens, ça me semble impossible, comme pour Afonso Moreira (…) C’est difficile avec quatre blessés, mais il faut faire avec ce qu’on a. J’estime que c’est plus facile de remplacer des joueurs défensifs. Naturellement, c’est préoccupant, car nous avons peu de solutions. Ce sont des éléments qui apportent des choses défensivement et pour prendre la profondeur, ce dont on a manqué dimanche à Strasbourg ».

