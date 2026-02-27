OM : Pascal Olmeta dénonce le “flou total” autour du club

L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, Pascal Olmeta, a livré une analyse sans détour de la situation actuelle du club. Entre changements d’entraîneurs, incertitudes en interne et résultats décevants, il s’interroge sur le message envoyé aux joueurs.

La séquence traverse mal la Canebière. Départ de Roberto De Zerbi, épisode autour de Mehdi Benatia, avenir flou de Pablo Longoria, nomination d’Habib Beye… Pour Pascal Olmeta, cette instabilité nuit directement au vestiaire.

L’ancien international français n’a pas mâché ses mots :

« À l’OM, il faut suivre ! Tu vires De Zerbi, tu as Benatia, qui démissionne, puis qui reste finalement, et qui nomme Beye comme entraîneur, pendant que Longoria disparaît. Et les joueurs dans tout ça, ils disent quoi ? Ils voient arriver un entraîneur qui vient d’être viré de Rennes et qui perd le premier match à Brest. J’aurais préféré qu’ils finissent la saison avec Pancho Abardonado, qui connaît tous les gars, qui connaît la maison. Oui, Beye a joué à l’OM, mais ce n’est pas Superman, et il y a le contexte actuel. »

La question de la stabilité

Olmeta pointe un enchaînement de décisions qui brouille la lisibilité du projet. Selon lui, la priorité aurait dû être la continuité interne, incarnée par Pancho Abardonado, plutôt qu’un nouveau changement de cap en pleine saison.

Au-delà du débat sur le choix du coach, c’est surtout la stabilité institutionnelle qui est interrogée. Dans un contexte sportif déjà fragile, l’OM doit désormais convaincre sur le terrain pour dissiper le sentiment de confusion qui entoure le club.