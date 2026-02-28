OM – OL : Jérôme Rothen attend des choix forts d’Habib Beye (dont un en particulier…)

À l’approche de l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, les débats s’intensifient autour des choix d’Habib Beye. Sur le plateau de Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a livré une analyse tranchée de la situation marseillaise.

L’ancien international français attend un électrochoc dans la composition d’équipe pour ce choc décisif. Selon lui, le technicien olympien doit oser des décisions fortes afin de provoquer une réaction.

« Face à l’OL, j’attends que Beye nous surprenne dans sa compo d’équipe en faisant des choix différents. Je n’ai pas besoin d’être dans le vestiaire, aux entraînements ou à Marbella pour me rendre compte que Balerdi ne doit ni être capitaine, ni titulaire ! », a-t-il confié sur RMC Sport.

Une sortie directe qui vise clairement Leonardo Balerdi, régulièrement critiqué pour ses performances et son leadership. Pour Rothen, le message est limpide : dans un rendez-vous aussi important, l’OM doit aligner les joueurs les plus fiables du moment, quitte à bousculer la hiérarchie établie.

Reste à savoir si Habib Beye suivra cette ligne ou maintiendra sa confiance envers son défenseur central pour cet Olympico sous haute tension.