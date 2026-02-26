OM – OL : L’arbitre de l’Olympico désigné !

L’arbitre du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais est connu. La LFP a confié la rencontre de dimanche soir à Jérôme Brisard, un officiel qui a déjà dirigé deux matchs de l’OM cette saison.

À quelques jours d’un Olympico crucial dans la course au podium, la désignation arbitrale était attendue. C’est donc Jérôme Brisard, 39 ans, qui sera au sifflet pour cette affiche sous haute tension au Vélodrome.

Cette saison, l’arbitre a déjà officié lors de deux rencontres impliquant Marseille en Ligue 1. Il était présent lors du succès face au Paris Saint-Germain (1-0), mais aussi lors de la défaite contre le LOSC (0-1).

Dans un contexte délicat pour l’OM, en quête de rebond après plusieurs contre-performances, chaque détail comptera. L’arbitrage de Brisard sera scruté de près lors de ce duel décisif face à Lyon, qui pourrait peser lourd dans la fin de saison marseillaise.