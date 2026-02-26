OM : C’est confirmé pour Hojbjerg !

L’Olympique de Marseille devra composer sans Pierre-Émile Højbjerg lors de son prochain rendez-vous en Coupe de France. Réunie ce mercredi 25 février 2026, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a prononcé une suspension d’un match ferme à l’encontre du milieu marseillais.

Cette sanction fait suite à une accumulation de cartons jaunes. Elle prendra effet à compter du mardi 3 mars 2026. Concrètement, Højbjerg pourra disputer l’Olympico face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche en Ligue 1, mais sera suspendu pour le match de Coupe de France prévu mercredi prochain contre Toulouse.

A lire aussi : Mercato : Manchester United vise un ex milieu de l’OM parti libre

Le Danois n’est pas le seul joueur concerné par cette vague de sanctions. Sofiane Diop (OGC Nice), Otavio Ataide et Ilan Kebbal (Paris FC) ont également écopé d’un match ferme pour accumulation d’avertissements.

Par ailleurs, la commission a sanctionné Yannick Cahuzac, adjoint du FC Lorient, d’un match ferme et d’un match avec sursis après son exclusion contre Nice. Enfin, en Ligue 2, le stade Marcel-Picot a été frappé d’un huis clos conservatoire après des incidents survenus lors de la rencontre entre Nancy et Grenoble.

La prochaine réunion de la commission est programmée le mercredi 4 mars à 18h00.

A lire aussi : Grosse claque financière, un très jeune de talent visé, Pavard courtisé… Les 3 infos OM du 25/02/2026