OM – OL : Le onze marseillais avec Kondogbia et Auba

L’OM n’a pas d’autre choix que de s’imposer face à Lyon ! Après une semaine de travail à Marbella, l’Olympique de Marseille aborde le choc face à l’Olympique Lyonnais avec des certitudes nouvelles. Habib Beye a insisté sur la confiance, la concurrence et un système adapté aux qualités de son groupe. Voici le onze proposé par le coach olympien…

Le stage espagnol a servi de laboratoire. À Marbella, Beye a multiplié les échanges individuels pour restaurer un climat positif, tout en testant plusieurs organisations. Le technicien sénégalais veut un système au service des joueurs, et non l’inverse. L’idée : stabiliser une base défensive tout en laissant de la liberté offensive. Alors que Fonseca doit faire avec plusieurs absents surtout en attaque, Beye dispose d’un groupe au complet.

Un 4-3-3 avec Konbdogbia

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd,Emerson

Højbjerg, Timber, Kondogbia

Greenwood, Aubameyang, Traoré