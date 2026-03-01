Vente OM : McCourt fixe un prix (stratosphérique) !

L’Olympique de Marseille traverse une zone de fortes turbulences. Sous pression depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions à l’issue de la saison, laissant planer une incertitude majeure sur la gouvernance du club. Dans ce contexte instable, Alban Juster a été nommé président intérimaire afin d’assurer la transition.

Mais au-delà des ajustements internes, c’est la stratégie de l’actionnaire qui interroge. Selon La Provence, Frank McCourt serait activement à la recherche de nouveaux investisseurs pour accompagner le développement du club. L’homme d’affaires américain, propriétaire de l’OM depuis 2016, ne serait toutefois pas disposé à céder facilement. « Il ne vendra jamais à moins de 1,2 milliard ! », estime-t-on de source américaine citée par le quotidien.

Ce chiffre donne la mesure des ambitions financières autour du club marseillais. Reste à savoir si des partenaires seront prêts à s’aligner sur une telle valorisation. Entre réorganisation interne, incertitudes sportives et recherche de capitaux, l’OM s’engage dans une période décisive pour son avenir institutionnel et économique.