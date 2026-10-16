OM : Genesio le concède, « ça fait quatre mois qu’on est là, il faut avancer plus vite… »

Bruno Genesio a réagi au revers de l’OM contre l’Olympiacos. Battus 1-0 à domicile, les Marseillais ont encore quitté leur pelouse sans résultat. L’entraîneur estime que le scénario de la rencontre ne justifiait pas une défaite. Il reconnaît aussi que son équipe doit avancer plus rapidement.

Genesio ne comprend pas la défaite de l’OM

Après ce nouveau revers marseillais, Bruno Genesio a contesté le résultat subi face à l’Olympiacos. Le technicien de l’OM considère que son équipe n’a pas livré une prestation méritant une telle issue, malgré le score final de 1-0 en faveur du club grec.

« On ne mérite pas de perdre »

Un entraîneur agacé par la situation

La réaction de Genesio traduit également une forme de lassitude après les dernières semaines. Dans une autre déclaration relayée après la rencontre, il a résumé son état d’esprit par une exigence de progression plus rapide : « Ça fait quatre mois qu’on est là, il faut avancer plus vite ». L’entraîneur marseillais a aussi qualifié la situation d’agaçante.

L’OM reste sur un nouveau revers en Europe

Cette défaite contre l’Olympiacos s’ajoute aux difficultés évoquées après la rencontre. Dans les réactions d’après-match, Timothy Weah a appelé le groupe à garder la tête haute, tandis que Genesio a fait part de son agacement face à ce nouveau résultat négatif. L’OM devra désormais tirer les enseignements de cette rencontre, alors que son entraîneur réclame une progression plus rapide.

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