OM – Olympiakos : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV (et streaming) ?

L’OM reçoit l’Olympiakos ce jeudi 15 octobre à 21h, pour la deuxième journée de Ligue Europa. Après avoir retrouvé la victoire à Troyes, les Marseillais chercheront leurs premiers points européens et une confirmation dans le jeu. Enjeux, absents, compositions envisagées et diffusion : les informations essentielles avant cette soirée au Vélodrome.

Lancer la campagne européenne et confirmer le rebond

Après la victoire obtenue à Troyes dimanche (0-2), Marseille a l’occasion d’enchaîner. Sur la scène européenne, l’OM doit aussi réagir après sa défaite 4-1 contre Besiktas lors de la première journée.

L’Olympiakos se présente avec trois points, grâce à son succès 2-1 contre Jagiellonia Białystok. Un adversaire qui a donc déjà lancé sa compétition et que les Marseillais devront empêcher de creuser l’écart.

Pour Bruno Genesio, l’objectif dépasse le résultat immédiat. Le coach veut retrouver davantage d’initiative et de maîtrise, comme il l’a expliqué mercredi en conférence de presse :

« J’attends d’enchaîner un deuxième résultat positif, c’est le meilleur moyen pour accumuler de la confiance. Montrer un peu plus de qualité dans notre jeu, de prise d’initiative. »

Le défi sera notamment technique face au pressing d’une équipe que l’entraîneur marseillais décrit comme agressive et intense. Une prestation convaincante permettrait également de préparer le déplacement à Angers dimanche avec davantage de confiance.

Les absents et les compositions probables

L’OM sera privé de Derek Cornelius et Pierre-Émile Højbjerg. Côté grec, Leon Bailey, Ayoub El Kaabi et Yusuf Yazıcı manqueront également cette rencontre. L’Olympiakos conserve toutefois des solutions offensives expérimentées, notamment Gelson Martins, Chiquinho et Roman Yaremchuk.

Genesio a annoncé qu’une grande partie des joueurs utilisés à Troyes commencerait le match. Parmi les ajustements possibles, un rôle plus offensif pour Timothy Weah permettrait de maintenir Bezahaf à droite et de recentrer Harit. Cette option, évoquée par RMC Sport, fait partie des réflexions reconnues par le coach.

Notre projection pour l’OM, en 4-2-3-1 :

De Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Nnadi, Abdelli – Weah, Harit, Paixão – Gouiri.

Une composition possible pour l’Olympiakos, en 4-2-3-1 :

Ortega – Saliakas, Retsos, Pirola, Tiknizyan – Hezze, Freuler – Gelson Martins, Chiquinho, Jota Silva – Yaremchuk.

Ces compositions restent prévisionnelles. Kondogbia, Nnadi et Angel Gomes constituent notamment d’autres options pour Genesio, tandis que González figure également dans le groupe grec pour le secteur offensif.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder OM – Olympiakos ?

Le coup d’envoi sera donné jeudi 15 octobre à 21h, heure française, au Vélodrome. La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+, comme le confirme la programmation du diffuseur.

Le match sera également accessible sur le site et l’application CANAL+, pour les abonnés disposant de l’accès à la chaîne. Une soirée où Marseille cherchera à transformer le soulagement de Troyes en véritable dynamique.