OM – Olympiakos : le club grec hausse le ton et ne compte pas en rester là !

L’Olympiakos a publié un communiqué virulent contre les autorités françaises avant son déplacement au Vélodrome, jeudi 15 octobre à 21 heures en Ligue Europa. Le club grec dénonce des décisions contradictoires concernant ses supporters et estime que leur sécurité n’est pas suffisamment garantie. Il pointe également les conséquences financières des annulations de voyages.

Une gestion jugée « inacceptable et dangereuse »

Après les premières annonces concernant l’interdiction des supporters grecs, leur venue reste finalement possible sous escorte. Selon RMC Sport, aucune interdiction ministérielle générale n’a été prononcée, mais des restrictions préfectorales demeurent applicables dans plusieurs secteurs de Marseille.

Ces précisions n’ont pas apaisé l’Olympiakos. Dans son communiqué publié mardi soir, dont des extraits sont relayés par Foot Mercato, le club du Pirée attaque frontalement la gestion du dossier :

« L’Olympiakos FC dénonce de la manière la plus catégorique la gestion sans précédent, inacceptable et dangereuse de la présence de nos supporters à Marseille par les autorités françaises compétentes. […] Des milliers de supporters de l’Olympiakos, se conformant à l’interdiction initiale, ont été contraints d’annuler des billets d’avion, des hôtels et des réservations de voyage, subissant d’importantes pertes financières. »

Le club affirme également que des centaines de ses supporters déjà présents à Marseille sont repartis en Grèce. Il reproche aux autorités d’avoir entretenu l’incertitude à deux jours de la rencontre.

L’Olympiakos demande à ses supporters de repartir

Pour cette affiche déjà considérée comme à très haut risque, la direction grecque estime ne pas disposer de garanties suffisantes. Elle justifie ainsi son appel à renoncer au déplacement :

« Les décisions successives et contradictoires des autorités françaises ont complètement ébranlé notre confiance dans leur capacité à gérer un problème de sécurité aussi grave de manière cohérente et efficace, et il est évident que l’Olympiakos FC n’exposera en aucun cas ses supporters au danger. Pour cette raison, nous appelons les supporters de l’Olympiakos déjà à Marseille à quitter la ville en toute sécurité et ceux qui n’ont pas encore voyagé à ne pas faire leur déplacement. »

L’Olympiakos annonce également qu’il ne récupérera pas de billets pour cette rencontre et demandera à l’UEFA que le parcage prévu pour ses supporters reste vide. Le club promet enfin de soutenir juridiquement leurs démarches collectives pour obtenir une indemnisation des pertes financières dénoncées.