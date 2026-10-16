OM : les attaquants en difficulté, pas grand chose à sauver face à l’Olympiakos…

L’OM a concédé une nouvelle défaite en Ligue Europa face à l’Olympiakos (0-1). Malgré une prestation intéressante dans le jeu, les Marseillais ont encore manqué de précision dans le dernier geste. Igor Paixão, Neal Maupay et Amine Gouiri n’ont pas réussi à inverser la tendance. Bruno Genesio estime que la confiance pèse lourd dans les difficultés actuelles de son secteur offensif.

Une nouvelle soirée sans but pour l’attaque de l’OM

Après sa victoire à Troyes (0-2) le week-end dernier, l’OM espérait enchaîner un deuxième succès consécutif, une première cette saison. Les joueurs de Bruno Genesio ont finalement concédé leur deuxième défaite de rang en Ligue Europa, à domicile contre l’Olympiakos. Si le contenu a été jugé globalement intéressant, les Olympiens ont encore été pénalisés par leur manque d’efficacité dans la zone de vérité.

Paixão et Maupay n’ont pas réussi à faire la différence

Titulaire aux côtés de Keyliane Abdallah, Igor Paixão n’a pas concrétisé ses tentatives et attend toujours son premier but de la saison. Neal Maupay, lui aussi à la recherche de sa première réalisation, a terminé la rencontre sans tenter la moindre frappe face à Stefan Ortega. Entré pour la dernière demi-heure, Amine Gouiri n’a pas davantage pesé, lui qui reste muet depuis son doublé contre le Paris FC le 6 septembre.

Abdallah a encore apporté de la percussion

Dans ce secteur offensif en difficulté, Keyliane Abdallah a été le joueur le plus remuant. Comme contre Besiktas, le jeune Marseillais a apporté de la percussion et de l’insouciance. Il s’est notamment procuré l’une des meilleures occasions de l’OM avec une demi-volée repoussée par Ortega à la 37e minute. Paixão a manqué de réussite, Maupay s’est heurté à l’arrière-garde adverse et Gouiri n’a pas trouvé la solution après son entrée.

Genesio insiste sur le poids de la confiance

Après la rencontre, Bruno Genesio a expliqué que son équipe travaillait régulièrement la finition à l’entraînement, malgré l’enchaînement des matches. Pour l’entraîneur marseillais, le facteur mental joue actuellement un rôle important dans les difficultés de ses attaquants.

« Nous travaillons à l’entraînement, à travers le jeu et des exercices devant le but. Nous en faisons régulièrement chaque semaine, y compris lorsque nous jouons tous les trois jours. Il y a toujours des séances spécifiques devant le but. Après, je pense qu’il y a un paramètre très important à prendre en compte : la confiance. On sait qu’un attaquant en confiance voit les choses différemment. »

L’OM doit gagner en justesse dans la surface

Bruno Genesio a également souligné que son équipe avait su amener le ballon dans la surface adverse, avec 34 ou 35 ballons touchés dans cette zone. Mais les Marseillais doivent désormais se montrer plus justes, plus spontanés et plus agressifs dans la finition. Alors que les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang ont laissé un vide important, les attaquants actuels devront rapidement retrouver de l’efficacité.

« On manque de réussite et on n’a pas grand-chose qui tourne en notre faveur. Il y a des situations qui pourraient nous sourire, mais ce n’est pas le cas. Il y a donc un paramètre mental très important dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres. Il y a peut-être aussi de mauvais choix ou un manque de spontanéité. »

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