OM : “On a été chanceux !”

La mauvaise passe se poursuit pour l’OM qui s’est de nouveau lourdement incliné sur la pelouse de Monaco (3-0) et qui se met grandement en danger dans la course à la qualification en Ligue des Champions. L’entraîneur de l’ASM, Adi Hütter s’est exprimé sur ce match en évoquant une certaine réussite pour son équipe en première période…

A la 42e, alors que les Olympiens étaient menés 1-0, Luis Henrique avait en effet la balle d’égalisation, qui aurait certainement pu modifier le cours du match, au bout des pieds. Cependant, malgré un joli centre d’Ulisses Garcia, le Brésilien a totalement manqué de réalisme en ne parvenant pas à pousser le ballon dans le but vide. Une situation que l’entraîneur monégasque qualifie de chanceuse…

“C’était une super contre-attaque !”

Au micro de Téléfoot, le coach allemand a donc analysé le match de son équipe et ce raté de Luis Henrique qui aurait pu faire revenir les olympiens dans le match :

“C’était une super contre attaque, on a été chanceux à ce moment là, c’était une première mi-temps éprouvante, on a beaucoup souffert, mais on a changé quelques détails pour la seconde période et je suis vraiment satisfait du jeu qu’on a proposé.”

