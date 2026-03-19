OM : On connait la date du possible retour de Nayef Aguerd…

Opéré récemment d’une pubalgie, Nayef Aguerd pourrait retrouver les terrains avant la fin de saison. Le défenseur de l’Olympique de Marseille cible le match face à Rennes, le 16 mai, pour un éventuel retour très attendu au Vélodrome.

Un retour espéré mais encore incertain

Bonne nouvelle potentielle pour l’Olympique de Marseille. Selon les informations de La Provence, Nayef Aguerd pourrait reprendre la compétition d’ici la fin de saison. Le défenseur central marocain, absent après une opération liée à une pubalgie, viserait un retour pour la 34e journée de Ligue 1, face au Stade Rennais, son ancien club.

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Toutefois, aucune certitude à ce stade. Ce type d’intervention nécessite un suivi rigoureux et les délais de récupération peuvent varier. Le staff médical de l’OM reste prudent, alors que l’objectif prioritaire demeure la santé du joueur à moyen terme.

Une saison marquée par les pépins physiques

Avant son opération, Nayef Aguerd avait été ménagé dès le mois de novembre afin de maximiser ses chances de participation à la Coupe d’Afrique des nations. La décision de la CAF d’attribuer la CAN 2025 au Maroc a d’ailleurs constitué un élément positif pour le joueur, cadre des Lions de l’Atlas avec 64 sélections.

Selon La Provence, le défenseur était revenu très affecté de la finale perdue contre le Sénégal, un épisode marquant dans son parcours international. Dans ce contexte, l’opération récente s’inscrit aussi dans une perspective à long terme, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.

Sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd a disputé 22 matchs cette saison, inscrivant un but. Lié au club jusqu’en juin 2030, il reste un élément clé du projet sportif marseillais. Son éventuel retour contre Rennes représenterait un symbole fort, sans garantie à ce stade compte tenu des incertitudes médicales.