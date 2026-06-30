OM : on en sait plus sur l’avant saison !

L’Olympique de Marseille lancera sa préparation estivale en début de semaine prochaine avec la reprise de l’entraînement à la Commanderie. Après une tournée en Côte d’Ivoire, le club marseillais retrouvera ensuite Zeist, aux Pays-Bas, pour son traditionnel stage de présaison.

Une reprise progressive avant deux stages de préparation

L’heure de la reprise approche pour l’Olympique de Marseille. Les joueurs reprendront le chemin de la Commanderie en début de semaine prochaine afin de lancer la préparation en vue de la nouvelle saison de Ligue 1. Bruno Genesio est attendu comme le nouveau coach.

Pour cette première phase de travail, le groupe sera notamment composé des joueurs de retour de prêt. En revanche, les internationaux encore engagés dans les compétitions estivales ne participeront pas à cette reprise et rejoindront l’effectif ultérieurement, selon leur calendrier de récupération.

Cette première semaine permettra au staff de remettre progressivement les joueurs en condition avant le début des différents stages prévus au programme de l’été.

Une tournée en Côte d’Ivoire avant un retour à Zeist

Après cette reprise à Marseille, l’OM prendra la direction de la Côte d’Ivoire pour une tournée estivale. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le club olympien et Sublime Côte d’Ivoire, partenaire majeur de l’Olympique de Marseille.

À l’issue de cette tournée, les joueurs marseillais poursuivront leur préparation à Zeist, aux Pays-Bas, comme lors de l’été précédent. Le club avait déjà choisi ce centre d’entraînement pour préparer la saison passée.

Le précédent séjour néerlandais avait toutefois été marqué par un contexte particulier. Des tensions internes et des comportements jugés en dessous des exigences fixées par le club avaient alors perturbé la préparation, alimentant par la suite des désaccords en interne.

Malgré ce précédent, l’OM renouvelle sa confiance au site de Zeist pour poursuivre sa préparation estivale. Ce stage doit permettre au groupe de monter progressivement en puissance avant les premiers rendez-vous officiels de la saison, avec un programme de travail structuré entre la reprise à la Commanderie, la tournée en Côte d’Ivoire et le rassemblement aux Pays-Bas.

Selon les informations de La Provence, cette organisation confirme la volonté de l’Olympique de Marseille de s’appuyer sur une préparation en plusieurs étapes, mêlant impératifs sportifs et opérations de développement à l’international.