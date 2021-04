OM : On en sait plus sur la Super League (en 6 chiffres)…

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, cette fois c’est officiellement lancé. Les gros clubs européens veulent créer leur Super League et on connait les contours de ce projet.

L’objectif de cette offensive est de proposer une ligue quasiment fermée avec les plus gros clubs européens certains d’y participer chaque saison. L’officialisation du projet a été lancée dimanche, une alternative à la Ligue des Champions portée par 12 clubs : Le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético Madrid, l’Inter Milan, la Juve, le Milan AC, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham. Ces 12 membres seront permanents comme 3 autres clubs, 5 autres places seront attribuées chaque saison. Voici le fonctionnement en quelques chiffres:

15 clubs permanents, 5 invités en 2 poules de 10 !

15 membres permanents (12 sont connus avec 3 espagnols (FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético Madrid), 3 italiens (Inter Milan, la Juve, le Milan AC) et 6 anglais (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham))

5 clubs invités au mérite selon leur classement dans leur championnat

2 poules de 10 clubs qui s’affrontent en matches aller-retour.

Les 3 premiers de chaque groupe directement qualifiés pour les quarts de finale

Les 4e et 5e s’affrontent en play-offs aller-retour pour obtenir les deux dernières places en quarts

Demi-finales aller-retour classiques, puis la finale en un match sec sur terrain neutre en mai

La compétition s’étalerait sur la même période que les championnat domestique, d’aout à mai. Une compétition qui assurerait donc 2 matches par semaine au clubs concernés (1 match de championnat + un match de Super League).

Cependant, l’UEFA veut contrer cette offensive des gros clubs européen et menace de bannir de ses compétitions et des championnats domestiques les clubs récalcitrants et les joueurs. Pour le moment les clubs Allemands et Français ont refusé l’invitation, mais selon l’évolution du projet, le PSG et le Bayern pourraient rejoindre les permanents. L’OM semble mal embarqué pour figurer dans cette liste de 15 ou il resterait une place à prendre, pour ce qui concerne des autres 5 places, le club est actuellement trop décroché sportivement pour y prétendre…