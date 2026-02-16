OM : “on joue avec la peur, même quand on gagne”

Malgré un avantage de deux buts, Olympique de Marseille a concédé le nul (2-2) face à Strasbourg au Vélodrome lors de la 22e journée de Ligue 1. Consultant pour Ligue 1+, Adil Rami a livré une analyse tranchée sur l’état mental de l’équipe. L’ancien défenseur évoque une peur persistante qui pèserait sur les performances marseillaises.

Un avantage envolé au Vélodrome

L’OM pensait pourtant avoir fait le plus dur. Mason Greenwood a ouvert le score dès la 14e minute, avant qu’Amine Gouiri ne double la mise au retour des vestiaires (47e). Une entame maîtrisée et un break logique pour les Marseillais. Mais le Racing Club de Strasbourg a progressivement inversé la dynamique. Sebastian Nanasi a réduit l’écart à la 73e minute, relançant totalement la rencontre. Dans le temps additionnel, Joaquín Panichelli a égalisé sur penalty (90e+7), scellant un nul au goût amer pour Marseille.

Ce scénario rappelle un précédent récent : le 31 janvier, l’OM avait déjà concédé un 2-2 après avoir mené face au Paris FC.

🎙️ Adil Rami : “À Marseille même quand on gagne, on joue avec la peur. Certains joueurs refusent même de signer ici pour cette raison.” L’avis de notre consultant sur l’immense pression qui entoure le club olympien. pic.twitter.com/Cp7GZawCLe — L1+ (@ligue1plus) February 15, 2026

Adil Rami : « On joue avec la peur »

Consultant pour Ligue 1+, Adil Rami a analysé ce nouveau relâchement sous l’angle psychologique. L’ancien défenseur marseillais (2017-2019) estime que le blocage est avant tout mental : “Parfois même, pour être honnête, on joue avec la peur, même quand on gagne”.

Selon lui, le doute s’installe trop rapidement dans les matchs : “Et on commence à penser négativement en se disant ‘bon on gagne 2-0 mais si on en prend un, on est cuit’. C’est grave de penser comme ça.”



Dans la continuité de son raisonnement, Adil Rami a également évoqué la pression propre à Marseille : “C’est pour ça qu’il y a parfois des joueurs qui ne signent pas à Marseille, parce qu’ils ont peur. Il faut avoir un mental d’acier pour assumer ce magnifique club”.

Une lecture qui renvoie à la singularité du contexte olympien. Entre exigence populaire, pression médiatique et attentes sportives élevées, l’environnement marseillais demeure l’un des plus intenses du football français.

Après ce nouveau nul, l’OM voit encore s’échapper des points précieux dans la course en Ligue 1, au terme d’une rencontre qu’il semblait pourtant contrôler.