OM : On n’arrête plus Rabiot !

L’OM s’est imposé 5-1 face à St Étienne lors de la 22e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Adrien Rabiot après cette démonstration des hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 5-1 face à St Étienne en démontrant une nette supériorité. Dominant largement la rencontre, les Marseillais ont affiché une possession élevée où ils ont contrôlé le ballon 71 % du temps tout en tirant au but à pas moins de 28 reprises. Après 1 magnifique but de Gouiri (27e), ce n’est qu’en seconde période que l’équipe a réellement déroulé. En 10mn chrono, les olympiens ont trouvé le chemin des filets à 3 reprises avec Greenwood (50e), Murillo (58e) et Gouiri (60e). Rabiot ajoutera un 5ème but d’une jolie tête sur une remise de l’entrant Amar Dedić (77e). Peu après, lors d’un contre rapide, l’ASSE réduira l’écart grâce à Lucas Stassin (79e).

La note d’Adrien Rabiot : 7/10

Son appréciation

Adrien Rabiot ne cesse d’impressionner ! Bien positionné pour reprendre une superbe passe de Dedic à la 77e minute, il inscrit son quatrième but de l’année 2025, confirmant ainsi sa régularité devant le but. En première période, il avait vu son tir dévié in extremis par Pétrot à la 25e minute, mais il a aussi su désorganiser les défenseurs stéphanois, offrant à Gouiri l’espace nécessaire pour se démarquer. Le résultat ? Un but spectaculaire pour l’international algérien à la 27e minute, alliant frappe du champ et une délicate ficelle. 3 buts en 3 matches et un impact indéniable dans cette équipe !

Les notes des médias