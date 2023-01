L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les 8e de finale de Coupe de France face au Stade Rennais ce vendredi soir. Voici la note et l’appréciation de Nuno Tavares !

L’OM a réalisé une première mi-temps convaincante avec plusieurs actions ce vendredi soir face au Stade Rennais. Finalement, c’est en début de seconde période que Guendouzi trouve le chemin des filets pour délivrer les supporters ! Au cours de la rencontre, c’est Nuno Tavares qui s’est mis le plus en avant offensivement.

La note de Tavares : 6/10

Son appréciation

« On ne s’y attendait pas mais Tavares nous avait manqué !

Kolasinac avait parfaitement rempli le job en tant que piston gauche mais le Portugais est revenu et a montré de quoi il était capable. Offensivement, il a clairement été le joueur le plus dangereux. Le joueur qui appartient toujours à Arsenal a joué de sa vitesse et sa technique pour faire vivre un enfer aux défenseurs rennais. Malheureusement ce vendredi, il n’a pas été récompensé par un but ou une passe décisive. Il pourrait peut-être s’améliorer dans son placement défensif et ses interventions. »

Les notes des médias