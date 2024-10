OM : « On s’attendait à autre chose avec De Zerbi au niveau du jeu »

Ce lundi dans Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur le jeu proposé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison… Il espère voir du mieux dans les prochaines semaines.

On le savait dès la signature de Roberto De Zerbi : il lui faudra du temps. Seulement, les supporters marseillais sont impatients de voir du spectacle, surtout au Vélodrome. Ce vendredi face au SCO d’Angers, les Olympiens ont totalement perdu pied. En étant décevants face à la lanterne rouge du championnat et contre Strasbourg, ils n’ont pris qu’1 point sur 6 possibles. Pour Jean-Charles De Bono, la déception est également là au niveau du jeu proposé par le coach italien.

« Avec De Zerbi, on s’attendait à autre chose que ce que l’on voit aujourd’hui. Je pense que dans les semaines ou mois à venir, on verra autre chose. Les 3 bons matchs qu’on a fait au début de saison où on se dit : le jeu est explosif etc… Où tu surprends tes adversaires tactiquement… Là on ne le voit plus. C’est là où je suis un peu septique sur les compositions d’équipe, le positionnement de certains joueurs… », a déclaré l’ancien joueur sur notre plateau.

Riolo pointe du doigt ces 4 joueurs qui doivent « se bouger » !

Dans l’After sur RMC ce lundi, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur le triste match nul 1-1 de l’OM face à Angers de vendredi dernier. Quatre joueurs sont en particulier dans son viseur : « Vendredi soir, je pense que l’on était dans la faute professionnelle. Sur la saison, il y a maximum 40 matchs à jouer. Cette saison, avec ce recrutement ambitieux, l’OM n’a pas le droit de rater un match. Ils peuvent en perdre, mais ils ne peuvent pas passer au travers en termes d’envie, de détermination… On est début octobre et le capitaine de l’OM (Balerdi) n’a toujours pas commencé cette saison. L’OM a pris un défenseur révélé la saison dernière, qui s’aperçoit que jouer à l’OM, c’est pas la même chose, donc Brassier n’est toujours pas arrivé non plus. Greenwood a disparu depuis 3 matchs, il ne fait plus rien. Il va falloir qu’il se mette face à ses responsabilités. Wahi est au fond du seau. Il faut qu’ils se bougent, ce que les joueurs ont fait est inadmissible ». Léo Balerdi a enchainé blessures et suspensions, il doit retrouver son leadership ce qui aidera son coéquipier de la charnière Lilan Brassier. Greenwood force son jeu depuis que le collectif est moins bien, le retour de Merlin pourrait redonner un peu d’équilibre à l’équipe. Le cas Wahi est peut être le plus problématique, l’attaquant n’y arrive pas pour l’instant…