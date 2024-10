Mercato OM : Ce milieu offensif de Ligue 1 plait à De Zerbi !

Roberto De Zerbi a une idée bien précise du profil des joueurs qu’il veut à l’OM. Le technicien italien aurait dans son viseur un joueur de Ligue 1 mais cet international japonais pense lui à rejoindre la Premier League…

Le journaliste japonais Kazu Kakiuchi a expliqué via son compte X que le coach de l’OM Roberto de Zerbi appréciait énormément le profil de Keito Nakamura. « Roberto De Zerbi l’entraineur de Marseille l’apprécie beaucoup, il veut dans l’effectif. Il me semble que le club a déjà fait l’offre. Mais le joueur veut la Premier League… » L’ailier gauche de 24 ans joue à Reims (recruté en provenance de LASK en 2023 pour 12M€), il dispose d’un contrat jusqu’en 2028…

Nakamura plait à De Zerbi

Le chroniqueur de l’After sur RMC, Kevin Diaz, donne le onze qu’il aimerait voir.Depuis quelques matchs, le système de De Zerbi montre des défaillances. Sur RMC dans l’After ce vendredi après la nouvelle prestation décevante face au SCO d’Angers, Kevin Diaz a livré son onze titulaire qu’il mettrait s’il était conseiller de Roberto De Zerbi !

« L’équipe de Marseille je peux te la donner humblement, en tout cas la mienne si j’étais conseiller de De Zerbi. Rulli dans les buts, à droite tu as une possibilité avec Lirola ou un Murillo un peu plus défensif. Balerdi, Brassier en défense centrale. Merlin quand il va revenir de blessure, ensuite tu as deux 6 avec Hojbjerg et Rongier et Rabiot en numéro 8. A gauche, tu mets Rowe, à droite Greenwood et en pointe Maupay. Comme ça, l’histoire elle est réglée. Il n’y a pas à tergiverser, il n’y a pas mieux ! », a déclaré le chroniqueur sur les ondes de RMC après la rencontre.

La réaction de l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi au micro de DAZN au terme du match nul concédé face à Angers (1-1) ce vendredi soir en Ligue 1.

« On a vu de la fatigue chez certains joueurs en première période. On a essayé de trouver des joueurs entre les lignes d’avoir du contrôle, d’aller plus haut et d’aller dans la zone de finition. Et après il y a eu ces expulsions qui ont tout changé, ce n’est plus du tout le même match. On doit continuer à travailler. On ne peut pas jouer trop de matchs comme celui de Strasbourg ou d’aujourd’hui. On a eu du temps pour construire une équipe et elle doit correspondre aux supporters de l’OM. On a des joueurs forts, on doit trouver la mécanique et s’ajuster. On est en colère aujourd’hui après un patch comme celui-là, » a déclaré l’entraîneur de l’OM au terme de la rencontre