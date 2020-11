OM : « On voit que Payet n’est pas en forme ! Dans ses enchaînements il est lent… »

Ce mardi soir face au FC Porto, Dimitri Payet a été très décevant et ciblé par les supporters et observateurs du football. Benjamin Nivet, ancien joueur professionnel a analysé la rencontre du numéro 10 de l’OM.

Nouvelle défaite en Ligue des Champions pour l’Olympique de Marseille avec un Dimitri Payet très décevant au poste de numéro 10.

On attendait une réaction de sa part — NIVET

Sur le plateau de Téléfoot, Benjamin Nivet est revenu sur le match de l’international français. L’ancien milieu de terrain a été très déçu par les performances de Payet qui devait montrer autre chose face au FC Porto ce mardi soir.

A LIRE AUSSI : OM : « Payet, le leader du désastre… »

« C’est un match où il est passé à côté. On attendait une réaction de sa part parce que c’est un très grand joueur. Moi, j’adore ce joueur, c’est la classe internationale. On l’a vu la saison dernière, il a porté l’OM. Mais depuis le début de saison, son principal problème c’est physiquement. On voit qu’il n’est pas en forme, dans ses enchaînements il est lent, on l’a très rarement trouvé, c’est peut-être aussi parce qu’il se positionnait mal entre les lignes. Il était positionné en numéro 10 derrière deux attaquants, c’est idéal, ça lui correspond totalement. Il faut qu’il retrouve la forme physique. L’OM a besoin d’un grand Payet comme la saison dernière parce que c’est un joueur capable de faire des différences. Aujourd’hui, son apport est très limité »

Benjamin Nivet – Source : Téléfoot (04/11/2020)