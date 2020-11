OM : « Payet, le leader du désastre… »

L’OM s’est incliné 3-0 face au FC Porto mardi soir lors du troisième match de poule de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet.

Villas-Boas avait annoncé autre chose face à Porto. Le coach olympien n’a pas menti car son 4-4-2 était plus ambitieux, son bloc bien plus haut sur le terrain et le pressing proposé intéressant. Mais l’illusion n’a pas fait long feu, car les joueurs n’ont pas été à la hauteur de l’évènement. Entre erreurs collectives et individuelles, l’OM a offert l’ouverture du score à Porto dès la 5e minute de jeu, Thauvin est allé chercher un penalty 5 minutes plus tard que Payet à bazardé au dessus de la barre. A contrario, Oliveira a parfaitement tiré son penalty (2-0 / 28e) suite à une faute évitable d’Amavi dans la surface. L’OM ne se relèvera jamais de ce second but et les entrées en seconde mi-temps ne changeront rien au scénario. Les portugais, qui s’offriront même un 3e but par Diaz, auraient même pu en marquer d’autres. Titularisé dans un rôle de meneur de jeu, Dimitri Payet a montré de la bonne volonté en début de match, mais après son pénalty raté (10e) il a disparu comme le reste de ses coéquipiers…

La note de dimitri Payet : 2/10

Son appréciation