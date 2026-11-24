Le Commando Ultras 84 a profité de la réception du Mans, dimanche soir au Vélodrome, pour adresser un message particulièrement ferme à la LFP et aux autorités préfectorales. À travers une banderole déployée dans le Virage Sud, les supporters marseillais ont dénoncé les restrictions de déplacement, les sanctions collectives et les fermetures de tribunes. Une protestation qui intervient alors que la partie haute du Virage Sud était justement fermée pour cette rencontre.

La soirée de dimanche ne s’est pas limitée à la défaite de l’OM face au Mans (2-3). Dans les tribunes du Vélodrome, le Commando Ultras 84 a également tenu à faire passer un message aux instances du football français.

Le groupe du Virage Sud a déployé une banderole visant directement la Ligue de football professionnel (LFP) et les préfets, responsables de certaines restrictions imposées aux déplacements de supporters.

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« Notre vision est à l’opposé de la vôtre »

Le message affiché au Vélodrome ne laissait guère de place à l’interprétation :

« LFP / préfets : restrictions de déplacements, sanctions collectives, tribunes fermées… Notre vision est à l’opposé de la vôtre et on vous le fera comprendre… »

Une banderole qui traduit l’opposition des ultras marseillais à des mesures qu’ils considèrent comme pénalisantes pour l’ensemble des supporters.

Cette protestation intervient dans un contexte particulier. Pour la réception du Mans, la partie haute du Virage Sud, habituellement occupée par les South Winners, était fermée sur décision de la commission de discipline de la LFP.

Comme nous l’expliquions dans notre article sur la fermeture partielle du Virage Sud contre Le Mans↗, cette sanction faisait notamment suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques lors de la rencontre face à Toulouse, le 1er novembre.

Des sanctions qui se multiplient au Vélodrome

Le Virage Sud n’est pas le seul secteur du stade à avoir été concerné cette saison.

En octobre, la LFP avait également prononcé deux matchs de fermeture du Virage Nord↗, après les incidents survenus lors du Classique face au PSG.

À ces décisions disciplinaires s’ajoutent les restrictions de déplacement, régulièrement contestées par les associations de supporters. En janvier dernier, l’OM avait notamment engagé un recours contre l’interdiction de déplacement de ses supporters au Paris FC↗.

Les deux types de mesures relèvent toutefois d’autorités différentes : la LFP prononce les sanctions disciplinaires liées aux compétitions professionnelles, tandis que les interdictions ou restrictions de déplacement peuvent être décidées par les autorités administratives pour des motifs de sécurité.

Avec cette banderole, le Commando Ultras 84 entend dénoncer une politique qu’il juge trop restrictive pour les supporters. Un nouveau message de contestation dans un Vélodrome déjà marqué par plusieurs fermetures partielles depuis le début de saison.