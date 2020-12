OM : Quel onze face à City ?

L’OM va jouer son dernier match de poule et de Ligue des Champions face à Manchester City ce mercredi soir. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour cette rencontre ?

L’OM garde encore une petite chance de terminer troisième et d’être reversé en Ligue Europa. Pour cela, il faudra faire un meilleur résultat face à City que l’Olympiakos qui affronte Porto. Le challenge est relevé même si Pep Guardiola a déjà annoncé qu’il ferait jouer une équipe B. André Villas-Boas devrait disposer d’un groupe quasiment au complet pour ce match, seul Nemanja Radonjic (cuisse) devrait être indisponible. Le coach olympien devrait aligner une équipe type pour cette rencontre…

Un 4-3-3 sans rongier ?

Mandanda sera titulaire et capitaine face à Manchester City. La défense devrait être classique avec une charnière Caleta-Car / Alvaro mais aussi Sakai et Amavi sur les côté. Kamara devrait jouer devant la défense, il seront ensuite 4 pour deux places. AVB devra choisir entre Rongier, Sanson, Cuisance et Gueye. En attaque, le trio Thauvin / Bendetto / Payet devrait être aligné.

Le onze probable face à City

Mandanda

Sakai Alvaro Caleta-Car Amavi

Sanson Kamara Cuisance (ou Rongier)

Thauvin Bendetto Payet