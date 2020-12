City – OM : Gros turnover pour les anglais… Qui ne jouera pas ?

Alors que l’OM garde une petite chance de se qualifier en Europa League, Pep Guardiola va faire tourner son effectif pour ce dernier match de poule City vs OM. Le coach espagnol a déjà annoncé que les remplaçants du weekend seront titulaires face à l’OM…

Pep Guardiola a laissé son onze jouer l’intégralité du match face à Fulham samedi. Le technicien a ensuite expliqué qu’il allait proposer une équipe totalement différente face à l’OM mercredi. Bernardo Silva ou encore Foden et Laporte seront donc dans le onze de départ. Voici l’équipe qui a débuté samedi et qui sera donc profondément remaniée…

Ceux qui n’ont pas joué face à Fulham joueront mercredi face à l’OM — Guardiola

« Je voulais que les gars jouent 90 minutes et la plupart d’entre eux ne joueront pas mercredi. Ceux qui n’ont pas joué aujourd’hui (samedi) joueront mercredi. Je décide de jouer 90 minutes avec ces gars contre Fulham et 90 minutes pour le reste des joueurs contre l’OM. Après cela, nous verrons la meilleure sélection pour les prochains matchs. Et les joueurs qui étaient sur le banc contre Fulham pourront jouer. » Pep Guardiola – Source: Manchester Evening News (07/12/2020)

Le onze de City face à Fulham (qui ne devrait pas être aligné face à l’OM)

Ederson

Cancelo Dias Stones Mendy

Gündogan Hernandez

Mahrez De Bruyne Sterling

Jesus

Garcia, Laporte, Foden, Fernandinho, Silva et Torres étaient par contre sur le banc et devraient donc débuter le match dans la peau de titulaires face à l’OM.