L’Olympique de Marseille prépare déjà son prochain grand chantier. Selon La Provence, plusieurs joueurs aux rémunérations élevées pourraient être poussés vers la sortie à l’issue de la saison, dans le cadre d’une réduction importante de la masse salariale.

Voir sur YouTube

Aguerd, Højbjerg, Emerson Palmieri, Igor Paixão, Angel Gomes, Neal Maupay et Amine Gouiri seraient concernés. Peu d’entre eux devraient encore porter le maillot marseillais lors de la saison 2027-2028. Après un été 2026 marqué par plusieurs départs et une politique de recrutement limitée, l’OM pourrait poursuivre sa cure d’austérité. Les dirigeants olympiens cherchent à assainir les finances du club, tout en espérant obtenir davantage de marge de manœuvre pour recruter lors du prochain mercato↗ hivernal.

Plusieurs cadres de l’OM dans le viseur

La liste évoquée par La Provence comprend plusieurs joueurs importants du groupe de Bruno Genesio. Nayef Aguerd, Pierre-Emile Højbjerg↗, Emerson Palmieri, Igor Paixão, Angel Gomes, Neal Maupay et Amine Gouiri disposent de rémunérations qui pèseraient lourd dans les comptes du club. Cette éventuelle vague de départs toucherait donc des profils expérimentés et des éléments régulièrement utilisés. Højbjerg représente notamment une solution d’expérience au milieu de terrain, tandis que Gouiri figure parmi les principales options offensives de l’équipe. Le cas d’Emerson Palmieri pourrait aussi évoluer dès janvier, puisque la Juventus Turin et la Fiorentina s’intéresseraient au latéral italien.

La DNCG au centre des décisions hivernales

Avant de penser à ce vaste renouvellement estival, l’OM devra passer devant la DNCG en décembre. Le club rappelle que les mesures décidées en juin ne couvrent pas toute la saison et que l’instance pourrait intervenir si le plafond de masse salariale était dépassé. Marseille souhaite néanmoins conserver la possibilité de se renforcer en janvier, sous réserve de sa situation financière et de ses besoins sportifs. Le club l’a résumé ainsi :