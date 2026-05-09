OM : “orgueil et amour propre”…. le gros message d’Habib Beye avant le match face au HAC !

Avant le déplacement de l’OM au Havre ce vendredi, Habib Beye a affiché un discours lucide et exigeant en conférence de presse. L’entraîneur marseillais a insisté sur la nécessité de retrouver un état d’esprit collectif et un niveau d’engagement plus élevé après la contre-performance face à Nantes.

Dans un contexte tendu autour de l’Olympique de Marseille, le technicien olympien a reconnu les difficultés mentales traversées par son groupe. Alors que les ambitions initiales en Ligue 1 se sont éloignées, l’objectif est désormais de terminer la saison avec davantage de cohérence et d’orgueil.

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Habib Beye veut un OM plus engagé au Havre

Face aux médias, Habib Beye a insisté sur la nécessité de voir une équipe marseillaise plus impliquée collectivement contre le HAC. L’ancien consultant a notamment évoqué le travail psychologique entrepris depuis plusieurs semaines avec son effectif.

« Pour être encore en vie, il faut qu’on soit une équipe qui aime jouer au football, qui aime jouer ensemble. Je le vois depuis que je suis arrivé. Dimanche, il faudra être à ce niveau d’engagement. La question qu’il faut se poser, c’est de savoir pourquoi il n’y a pas cette réponse sur le terrain actuellement. Je fais un métier différent depuis quelques jours et semaines. Il faut travailler sur l’effectif mais aussi les têtes, ça nous prend beaucoup d’énergie. Dimanche, on aura l’opportunité d’avoir un visage différent. Il en faudra un différent par rapport à Nantes. »

Le coach de l’OM a également rappelé que le classement ne permettait plus de viser les objectifs fixés en début de saison, notamment la troisième place du championnat.

L’OM veut terminer la saison avec plus d’orgueil

Dans son analyse, Habib Beye a reconnu l’impact psychologique des derniers résultats sur son groupe. Le technicien marseillais attend désormais une réaction immédiate afin d’éviter une fin de saison encore plus compliquée pour l’Olympique de Marseille. « L’objectif est de bien finir, d’avoir de l’orgueil et de l’amour propre, de montrer d’autres choses. Il faut être factuel, ça doit être l’objectif capital de l’OM. Les objectifs initiaux ne sont plus accessibles, à savoir la 3e place. Il y a d’autres objectifs à aller chercher, pour donner l’impression qu’on a bien fini. C’est très important pour nous. »

Puis il a ajouté : « C’est un état d’esprit d’un effectif touché par ce qu’il vit. Il faut vite modifier cet état d’esprit parce que la meilleure manière de repartir, c’est de mettre cette frustration de côté. Ce n’est pas simple. Il faut se projeter sur le match du Havre, il faudra être une équipe de qualité pour les mettre en difficulté. »

Le déplacement sur la pelouse du Havre apparaît désormais comme un rendez-vous important pour une équipe marseillaise en quête de réaction, après plusieurs prestations jugées insuffisantes en Ligue 1.