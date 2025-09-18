OM : O’Riley doit faire plus…

L’OM peut avoir des regrets après sa courte défaite 2-1 face au Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Matt O’Riley lors de cette rencontre disputée à Madrid.

L’OM a quitté le Santiago Bernabeu avec une courte défaite (2-1) mais une prestation pleine de courage. Les Olympiens avaient pourtant ouvert le score grâce à Timothy Weah, idéalement servi par Greenwood, surprenant ainsi le Real Madrid. Mais les Madrilènes ont rapidement réagi, obtenant un premier penalty transformé par Kylian Mbappé. Dans les buts, Geronimo Rulli a longtemps maintenu l’OM à flot, multipliant les parades face aux assauts adverses.

Avec une possession légèrement supérieure (56,7 %), les joueurs de Roberto De Zerbi ont tenté de poser leur jeu malgré la pression constante. Le match a basculé quand Dani Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli, offrant un avantage numérique aux Marseillais. À onze contre dix, l’OM a cru pouvoir renverser la situation et s’est créé plusieurs occasions franches. Mais une main peu flagrante de Facundo Medina a redonné un penalty au Real, que Mbappé a une nouvelle fois transformé pour inscrire son doublé.

Dans les dernières minutes, l’OM a tout tenté, avec des tentatives de Greenwood, Gouiri ou Paixão, mais sans réussite face à une défense madrilène expérimentée. Cette défaite laisse un goût amer aux Olympiens, qui repartent bredouilles malgré une prestation solide et de réels motifs d’espoir pour la suite de leur parcours en Ligue des champions.

A lire aussi : Ligue des champions : la presse espagnole salue la prestation de l’OM !

La note de Matt O’Riley 4,5/10

⚽️ Weah a lancé sa saison ? pic.twitter.com/rIzNZRYI8z — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 17, 2025

Son appréciation

Pour sa première titularisation avec l’OM, dans un rôle de faux meneur, O’Riley a montré de la volonté défensive et de la sobriété dans la conservation. Utile à la récupération sur les temps faibles, il a toutefois manqué de dynamisme et de créativité pour réellement peser dans l’animation offensive. Quelques bonnes inspirations (14e, 38e, 51e) n’ont pas suffi à masquer son influence limitée. Remplacé par Paixao à la 66e minute, le Danois a livré une prestation correcte mais neutre, loin d’apporter l’étincelle attendue dans l’entrejeu marseillais.

Les notes des médias