OM : O’Riley, le maitre à jouer de De Zerbi !

L’OM a confirmé son retour en force en Ligue en allant s’imposer 3-0 à Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Matt O’Riley lors de cette rencontre disputée au Stade Saint-Symphorien.

L’Olympique de Marseille s’est imposé avec autorité sur la pelouse du FC Metz (3-0) au stade Saint-Symphorien. Après une première période largement dominée mais stérile, les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé la faille dès le retour des vestiaires grâce à Igor Paixao, auteur de son troisième but de la semaine. Ensuite, Matthew O’Riley a doublé la mise d’une frappe précise avant qu’Amine Gouiri ne conclue le festival offensif phocéen d’un joli numéro technique. Solides et patients, les Marseillais ont maîtrisé leur sujet du début à la fin, sans jamais être réellement inquiétés. Dans la foulée de leur large victoire européenne contre l’Ajax (4-0), ils confirment leur excellente dynamique.

Grâce à ce quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues, l’OM s’installe à la deuxième place de Ligue 1, après le match nul du PSG et de la défaite de Lyon. L’équipe phocéenne a affiché une belle maîtrise collective, portée par un O’Riley étincelant et un Greenwood toujours aussi dangereux, malgré un tir repoussé par la barre. En face, Metz a montré trop de limites techniques pour espérer rivaliser, concédant de nombreuses occasions et terminant la rencontre dans la souffrance. Les incidents entre supporters n’ont pas entaché la prestation sérieuse des Olympiens, concentrés jusqu’au bout.

La note de Matt O’Riley : 8 / 10

Son appréciation

Matt O’Riley a livré une prestation complète, à la fois dans l’ombre et dans la lumière. Toujours précieux dans le pressing et les courses sans ballon, il a été le moteur du milieu marseillais, initiant de nombreuses combinaisons. Repositionné plus haut après la pause, il a fait le break d’une superbe frappe enroulée du gauche (69e), avant de frôler le doublé (72e) et de servir parfaitement Gouiri sur le troisième but (76e). Solide, intelligent et constant, le Danois confirme sa montée en puissance et justifie pleinement la confiance de De Zerbi. Remplacé par Vermeeren (85e) après un match de haut niveau.

