OM : O’Riley, le maitre à jouer de De Zerbi !

L’OM a confirmé son retour en force en Ligue en allant s’imposer 3-0 à Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Matt O’Riley lors de cette rencontre disputée au Stade Saint-Symphorien.
L’Olympique de Marseille s’est imposé avec autorité sur la pelouse du FC Metz (3-0) au stade Saint-Symphorien. Après une première période largement dominée mais stérile, les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé la faille dès le retour des vestiaires grâce à Igor Paixao, auteur de son troisième but de la semaine. Ensuite, Matthew O’Riley a doublé la mise d’une frappe précise avant qu’Amine Gouiri ne conclue le festival offensif phocéen d’un joli numéro technique. Solides et patients, les Marseillais ont maîtrisé leur sujet du début à la fin, sans jamais être réellement inquiétés. Dans la foulée de leur large victoire européenne contre l’Ajax (4-0), ils confirment leur excellente dynamique.
Grâce à ce quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues, l’OM s’installe à la deuxième place de Ligue 1, après le match nul du PSG et de la défaite de Lyon. L’équipe phocéenne a affiché une belle maîtrise collective, portée par un O’Riley étincelant et un Greenwood toujours aussi dangereux, malgré un tir repoussé par la barre. En face, Metz a montré trop de limites techniques pour espérer rivaliser, concédant de nombreuses occasions et terminant la rencontre dans la souffrance. Les incidents entre supporters n’ont pas entaché la prestation sérieuse des Olympiens, concentrés jusqu’au bout.
La note de Matt O’Riley : 8 / 10
Son appréciation
Matt O’Riley a livré une prestation complète, à la fois dans l’ombre et dans la lumière. Toujours précieux dans le pressing et les courses sans ballon, il a été le moteur du milieu marseillais, initiant de nombreuses combinaisons. Repositionné plus haut après la pause, il a fait le break d’une superbe frappe enroulée du gauche (69e), avant de frôler le doublé (72e) et de servir parfaitement Gouiri sur le troisième but (76e).
Solide, intelligent et constant, le Danois confirme sa montée en puissance et justifie pleinement la confiance de De Zerbi. Remplacé par Vermeeren (85e) après un match de haut niveau.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|8/10
|
Il y a toutes ses courses qu’on ne voit pas forcément, et il y a aussi ce qu’on voit, ce joli but du gauche pour sceller la victoire de l’OM (69e), son autre frappe pour faire briller Fischer (72e), et le une-deux sur le but de Gouiri (76e). Un match complet, donc, qui justifie la confiance que lui voue De Zerbi. Suppléé par Arthur VERMEEREN (85e).
|Note de La Provence
|8/10
|
Mine de rien, il se fait une place de choix dans le onze olympien. Titulaire pour la 5e fois consécutive, il a régalé le public lorrain d’un double contact somptueux (50) avant de mettre son camp à l’abri d’une frappe limpide (69). Proche du doublé (72), il délivre une offrande à Gouiri (76). Remplacé par Vermeeren (85).
|Note de Maxifoot
|8/10
|Intéressant en première période, excellent en seconde. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a permis d’initier de nombreuses combinaisons dans l’entrejeu et ne s’est pas beaucoup trompé dans l’orientation. Son sombrero avant le but de Paixão vaut le détour, son but aussi évidemment, d’une frappe parfaitement placée du gauche. Le Danois frôle le doublé dans la foulée, sur un nouveau tir de loin, avant de servir intelligemment Gouiri sur le troisième but.
|Note de FootMercato
|8/10
|Titularisé aux côtés de son compatriote, Pierre-Emile Höjbjerg, le néo-Marseillais a fait preuve d’une très belle combativité. Présent dans l’impact et auteur d’un gros travail de pressing, il s’est aussi invité dans la surface adverse, à l’instar de sa remise qui aurait pu permettre à Vaz d’ouvrir le score (38e). Repositionné après la pause – légèrement plus haut – et bien plus impactant, il brillait par sa justesse technique et sa vision du jeu (48e, 51e). Moteur du collectif phocéen en seconde période, il faisait le break d’une frappe enroulée du gauche parfaite (69e) avant de faire briller Fischer d’une nouvelle frappe du gauche (72e). Encore inspiré dans sa remise pour Gouiri, auteur du 3e but phocéen, le milieu de 24 ans a tout changé.