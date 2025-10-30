OM : O’Riley un gros plus et un bémol !

L’OM a laissé filer 2 points dans les arrêts de jeu du match face à Angers lors de la 10e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Matt O’Riley lors de cette rencontre disputée au Stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille a concédé un nouveau match nul frustrant (2-2) face à Angers au Stade Vélodrome. En première période, les Marseillais ont souffert, incapables de mettre en danger un SCO décomplexé qui a ouvert le score grâce à Sidiki Chérif (25e). Hués à la mi-temps, les hommes de Roberto De Zerbi ont réagi après la pause avec l’entrée décisive du jeune Robinio Vaz, auteur d’un doublé express (52e, 70e). À seulement 18 ans, l’attaquant a longtemps porté l’OM vers une victoire qui lui tendait les bras. Mais une nouvelle fois, les Phocéens ont craqué dans les derniers instants.

Une première mi-temps catastrophique, un doublé de Vaz gâché !

Alors que le Vélodrome s’apprêtait à célébrer un succès salvateur, Ousmane Camara a surgi dans le temps additionnel pour offrir l’égalisation au SCO (90’+6). « Il faut qu’on décide qui on veut être : ceux qui ont joué contre le PSG, ou une équipe qui change en fonction du temps, selon qu’il fait beau ou qu’il pleut.», a regretté De Zerbi après la rencontre. Ce nul illustre la mauvaise passe d’un OM en manque de maîtrise dans les fins de match. Troisièmes du classement, les Olympiens auraient pu profiter des contreperformances du PSG, Lyon, Lens et Lille. De Zerbi et ses joueurs devront rapidement réagir avant un déplacement déjà capital à Auxerre samedi soir.

La note de Matt O’Riley – 6/10

Quel but de Vaz 😍 https://t.co/q2tHtcek76 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 29, 2025

Son appréciation

Entré à la pause à la place de Vermeeren, O’Riley a immédiatement apporté puissance et verticalité au milieu. À la baguette sur le contre menant à l’égalisation (52e), il a multiplié les initiatives directes et percutantes, mettant à mal une défense angevine parfois désorganisée. Une ouverture superbe pour Aubameyang illustre parfaitement son impact offensif. Quelques lacunes défensives, notamment sur Sbaï avant le but de Camara, ternissent légèrement sa prestation, mais son entrée a clairement réveillé l’OM.

