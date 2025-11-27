OM : Pablo Longoria envoie un message à Darryl Bakola

La victoire de l’Olympique de Marseille contre Newcastle (2-1) mardi soir au Vélodrome n’a pas seulement relancé le club dans la course à la qualification. Elle a également marqué une soirée spéciale pour Darryl Bakola, titularisé pour la première fois de sa jeune carrière à seulement 17 ans. Une grande première réussie, qui a rapidement fait réagir le président de l’OM, Pablo Longoria.

M : Pablo Longoria encense Darryl Bakola après sa première titularisation en Ligue des Champions

Une prestation remarquée pour un premier grand test

Aligné d’entrée en Ligue des Champions face à une équipe de Premier League, Bakola a montré personnalité, engagement et sérénité. Son comportement, salué par les supporters comme par le staff, illustre la volonté de Roberto De Zerbi de s’appuyer sur les jeunes talents du centre de formation lorsque les circonstances s’y prêtent.

A lire aussi : OM – Ce qu’attend désormais Éric Di Meco de De Zerbi !

La réaction forte de Pablo Longoria

Interrogé par La Provence, le président olympien n’a pas caché sa satisfaction devant la prestation de son jeune milieu. Il y voit même le symbole du travail en profondeur mené ces dernières années au sein du club.

« Darryl, c’est le bon exemple. C’est aussi le cas pour les autres joueurs qui ont déjà joué en pro, comme “Robi” (Vaz), “Tadj” (Mmadi). Ça fait plaisir de voir un jeune issu du centre de formation être titulaire en Ligue des Champions, surtout avec la personnalité et le courage avec lesquels il a joué. C’est la récompense de notre travail collectif au club, celui de tous les éducateurs. Ce n’était pas facile de vivre sa première titularisation en Ligue des champions face à une équipe de Premier League. Il a été à la hauteur. »

Une confirmation attendue

Avec cette prestation encourageante, Bakola rejoint la liste des jeunes Olympiens ayant récemment trouvé une place dans le groupe professionnel. Longoria insiste d’ailleurs sur l’importance de valoriser ces profils, reflet d’un projet basé sur la formation, la progression et l’exigence.

À 17 ans, le jeune milieu a signé une première sortie européenne très prometteuse. Reste désormais à confirmer dans les prochaines semaines, alors que l’OM enchaîne un calendrier dense en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.