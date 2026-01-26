Mercato OM : Pablo Longoria ferme la porte à une option d’achat pour Ethan Nwaneri !

Le président de Olympique de Marseille clarifie la situation contractuelle du jeune milieu prêté par Arsenal : aucune possibilité de transfert définitif à l’issue de la saison. Dans une interview accordée au The Telegraph, Pablo Longoria a insisté sur le cadre du prêt, alors que Ethan Nwaneri brille déjà dans l’élite française.

Une arrivée déjà marquante mais sans perspective d’achat

Arrivé à L’Olympique de Marseille cet hiver en provenance d’Arsenal dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, Ethan Nwaneri, milieu offensif de 18 ans, a rapidement attiré l’attention. Il a ouvert son compteur but dès son premier match sous ses nouvelles couleurs contre RC Lens, marquant à la 13e minute et participant au succès 3-1 des Olympiens en Ligue 1.

Ethan Nwaneri is a baller 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/IVkgih2oYK — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 25, 2026



Dans cette même interview accordée au quotidien britannique The Telegraph, Pablo Longoria a été très clair sur l’avenir du jeune talent. Interrogé sur une possible option d’achat incluse dans le contrat de prêt, le président de l’OM a indiqué que “une option d’achat est irréaliste” pour Ethan Nwaneri. “Car avec un jeune diamant, un super talent comme lui, le plus important est qu’il soit libre mentalement. C’est ça, la joie : créer l’environnement idéal pour qu’il puisse s’épanouir et prendre du plaisir à jouer au football. (…) Soyons clairs : une option d’achat est irréaliste. Il est un atout majeur pour l’avenir d’Arsenal. Sa valeur réside dans son talent et ses performances sportives. Pour Arsenal, il contribue au jeu, et pour le joueur, c’est une étape importante dans sa progression et l’opportunité d’être entraîné par Roberto”.

Cette déclaration précise la stratégie du club phocéen pour un de ses recrues hivernales : Marseille ne peut pas transformer ce prêt en transfert permanent, même si Ethan Nwaneri s’impose déjà comme un atout offensif dans le schéma de jeu de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Nwaneri trop cher pour l’OM

Le prêt d’Ethan Nwaneri s’inscrit dans une logique de renforcement à court terme : l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi est en pleine course pour les places européennes en Ligue 1 et a besoin de profondeur de banc, notamment en attaque et au milieu.

A lire : Mercato ex OM : ça devient chaud pour Luis Henrique !

La performance du jeune Anglais face à Lens a mis en lumière sa capacité à s’adapter rapidement au championnat français, avec une finition soignée et un impact immédiat dans le jeu offensif marseillais.

Pour Arsenal, dont Ethan Nwaneri a signé un nouveau contrat long terme avant son départ en prêt, cette période à l’OM est aussi une opportunité de développement, loin de l’intense concurrence pour les places de titulaires dans l’effectif londonien.