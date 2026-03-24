OM : Pablo Longoria lâche, “je suis reconnaissant…”

Après plus de cinq années à la tête de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a officialisé son départ. Dans un message publié sur LinkedIn, le dirigeant espagnol revient sur son parcours et remercie Frank McCourt ainsi que l’OM. Une prise de parole attendue dans un contexte de fin de collaboration tendue.

Une page se tourne pour l’OM et Pablo Longoria

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Arrivé en juillet 2020 pour succéder à Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria s’était rapidement imposé comme un élément central de l’Olympique de Marseille. D’abord directeur sportif, il avait ensuite été nommé président en février 2021 par Frank McCourt, propriétaire du club.

Après plus de cinq ans de présence, son départ marque un tournant dans la gouvernance de l’OM, sur fond de relations dégradées avec Medhi Benatia en interne. Le club phocéen entre désormais dans une nouvelle phase de son projet sportif et institutionnel.

Dans un message publié ce jour sur LinkedIn, Pablo Longoria est revenu longuement sur son expérience marseillaise, sans évoquer directement les tensions récentes, mais en insistant sur la portée de son engagement.

Un message d’adieu centré sur la vision et la gratitude

Dans cette déclaration, Pablo Longoria affirme :

« Je viens de tourner une page importante et très significative de ma carrière. Écrire ce message me remplit d’émotions diverses. D’une certaine manière, cela me ramène au jour où je suis arrivé à l’Olympique de Marseille, plein d’énergie, d’idées et d’ambition de construire quelque chose qui ait du sens, sans savoir vraiment ce que cette expérience allait devenir. Au fil de ces années, j’ai compris que le football va bien au-delà des résultats, des transferts ou des décisions à court terme. Il s’agit de construire un modèle — un modèle qui permette à un club d’être compétitif sur le terrain, durable dans sa structure et pertinent dans son rôle au sein de la société. Cette expérience a confirmé ma conviction que le football moderne exige une vision claire, de la discipline dans l’exécution et un sens aigu de la responsabilité institutionnelle. L’Olympique de Marseille a été un élément déterminant de ce parcours. Non seulement pour ce qu’il représente dans le football, mais aussi pour les défis qu’il implique. C’est un club qui exige de l’engagement, de la passion, de la résilience et la capacité de prendre des décisions sous une pression constante. J’ai abordé ces défis avec honnêteté et un sens clair des responsabilités. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m’a accordée et pour m’avoir donné l’opportunité de diriger cette institution au cours de ces années. Ces six années ont façonné ma compréhension du jeu. Le football, c’est aussi développer les talents, renforcer les structures, ouvrir de nouvelles voies et respecter l’identité de l’institution — y compris les personnes qui l’ont bâtie et lui ont donné tout son sens. Aujourd’hui, le football est une industrie mondiale, mais il reste profondément humain. Il crée de la valeur, il crée des emplois, il suscite des émotions. Et au cœur de tout cela, il y a toujours quelque chose de très simple : le lien entre un club et ses supporters. Je suis reconnaissant envers le football, envers Marseille et envers l’Olympique de Marseille pour la confiance qui m’a été accordée au cours de ces six saisons. Par-dessus tout, je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont rendu ce parcours possible : les employés, les entraîneurs, les joueurs et les supporters. Je tourne la page sur ce chapitre avec respect, recul et gratitude. »

Le départ de Pablo Longoria ouvre désormais une période d’incertitude pour l’Olympique de Marseille, McCourt a mandaté un cabinet de recrutement pour lui trouver un successeur !