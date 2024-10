OM : Pablo Longoria prend du galon à la Ligue !

Lors de la réunion du bureau de la Ligue de football professionnel (LFP) qui s’est tenue mardi, deux nouvelles vice-présidences ont été attribuées. Selon l’Equipe Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, et Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, ont été désignés à ces postes clés au sein de l’instance.

Cette décision intervient après la réélection de Vincent Labrune à la présidence de la LFP le 10 septembre dernier, pour un nouveau mandat de quatre ans. Avec ces nominations, l’organigramme de la Ligue se précise, renforçant ainsi sa structure de gouvernance. En parallèle, David Terrier, président de l’UNFP, le syndicat des joueurs, a été nommé secrétaire général de la LFP, tandis que Pierre-Olivier Murat, président de Rodez, prend la fonction de trésorier.

Pablo Longoria vice président de la LFP

• Pablo Longoria a été nommé vice-président de la LFP. L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/GmbCCNShcx — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) October 30, 2024



Pablo Longoria avait saisi l’occasion d’un entretien avec le journal espagnol El País pour mettre en avant la Ligue 1 et l’identité marseillaise. « Le niveau tactique a énormément augmenté ces dernières années et la qualité du spectacle est supérieure à celui d’autres championnats en Europe. Il faut vivre la Ligue 1 pour la comprendre », a déclaré le dirigeant. Il a également ajouté que la formation et le style des joueurs français apportent une spécificité au championnat : « Le système permet que le football de quartier soit un engrenage de la formation. La liberté qu’a le joueur pour pouvoir tenter un certain type d’actions permet que ce talent explose plus que dans des pays comme l’Espagne, où tout est structuré autour du jeu. »