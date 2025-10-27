OM : Paixão, beaucoup d’envie mais trop de déchet

L’OM s’est incliné 2-1 à Lens après avoir ouvert le score par l’inévitable Mason Greenwood. Une deuxième défaite cette semaine après celle face au Sporting. Voici la note et l’appréciation d’Igor Paixão lors de cette rencontre disputée à Bollaert.

Lens a renversé Marseille (2-1) au terme d’un match intense et disputé à Bollaert. L’OM avait pourtant ouvert le score grâce à Mason Greenwood, auteur d’une frappe enroulée magnifique à l’entrée de la surface, son 7e but de la saison. Mais les Lensois ont rapidement réagi : Odsonne Édouard a égalisé sur penalty après une faute de Benjamin Pavard, confirmé par la VAR. Le défenseur marseillais a ensuite vécu une soirée cauchemardesque, marquant contre son camp au retour des vestiaires sur un corner lensois. Ce but malheureux de Pavard a offert la victoire au Racing Club de Lens, solide dans l’engagement et opportuniste sur les coups de pied arrêtés.

Malgré une possession de 68 % et 17 tirs (seulement 3 cadrés), les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à inverser la tendance, butant sur un excellent Robin Risser et une défense lensoise compacte. Geronimo Rulli a longtemps maintenu l’espoir, notamment en repoussant une frappe de Mamadou Sangaré en toute fin de match. Mais les Lensois ont tenu bon jusqu’au bout, portés par un public incandescent. Avec cette victoire, Lens passe devant Marseille et grimpe à la 2e place du classement, confirmant son retour en forme. L’OM, désormais troisième, manque l’occasion de reprendre la tête du championnat et devra vite se remobiliser avant la prochaine journée.

A lire aussi : Ligue 1 (J9) : Rennes s’enlise, Lille en démonstration, Lyon s’offre Strasbourg sur le fil… l’OM est 3e !

La note d’Igor Paixão : 4 / 10

L’enseignement du match de Ronald Zubar Rejoignez nous en live ⬇️https://t.co/KXxuy1Hn8E pic.twitter.com/zQukeUd5jY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 25, 2025

Son appréciation

Très remuant sur son aile gauche, Paixão n’a jamais cessé de provoquer, mais son énergie s’est souvent perdue dans la précipitation. Plein de bonne volonté et porté vers l’avant, le Brésilien a multiplié les dribbles et les accélérations, sans parvenir à concrétiser ses efforts. Trop individualiste, il a parfois ignoré de meilleures options collectives, comme sur cette action mal négociée avant la pause (45e+1). Son gros déchet technique (près de vingt ballons perdus) a freiné plusieurs offensives marseillaises, malgré une attitude volontaire et un engagement constant. Auteur du but de l’espoir à Lisbonne, il n’a pas su confirmer à Bollaert, alternant les fulgurances et les approximations.

Les notes des médias