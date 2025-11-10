OM : Paixão, décisif mais perfectible…

L’OM s’est imposé 3-0 face à Brest samedi en Ligue 1. Une victoire importante après la défaite en Ligue des Champions en milieu de semaine. Voici la note et l’appréciation d’Igor Paixao lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a parfaitement maîtrisé son sujet ce soir au Vélodrome, s’imposant 3-0 face à un Stade Brestois impuissant. Après un début de match sous contrôle, les hommes de Roberto De Zerbi ont ouvert le score grâce à Angel Gomes, dont le coup franc, mal repoussé par Majecki, a fini au fond des filets. Les Phocéens ont ensuite fait le break avant la pause sur un penalty transformé par Mason Greenwood, auteur de son huitième but en championnat. Solides et sereins, les Marseillais ont su étouffer toute velléité brestoise, affichant plus de 60 % de possession de balle et une grande maîtrise technique. Peu inquiété, Geronimo Rulli a passé une soirée tranquille, tandis que l’OM a montré un visage bien plus tranchant que lors de ses dernières sorties européennes.

Une victoire pour repartir fort avec le retour des blessés

En seconde période, l’OM a continué sur sa lancée sans jamais trembler, confirmant son sérieux collectif et sa montée en puissance. C’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a scellé le score d’une reprise clinique au premier poteau, récompensant la domination olympienne. Les jeunes du club, Mmadi et Bakola, ont ensuite eu droit à leurs premières minutes en Ligue 1, preuve que De Zerbi gère désormais ses matchs avec confiance. Ce succès, le deuxième consécutif en championnat, permet à Marseille de passer provisoirement devant le PSG, en attendant le déplacement des Parisiens à Lyon. À l’inverse, Brest enchaîne un sixième match sans victoire et reste dans le doute. Les Olympiens, eux, semblent avoir retrouvé leur équilibre et leur efficacité offensive avant un déplacement périlleux à Nice.

La note d’Igor Paixao : 5.5 / 10

Mason, monsieur penalty 🔥

pic.twitter.com/3Cw0eY55dL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 10, 2025

Son appréciation

Igor Paixão a été rapide, percutant et décisif en première période, provoquant le penalty du break (32e) et enchaînant de bons une-deux avec Aubameyang et Emerson. Ses conduites de balle et sa capacité à mettre les défenseurs en difficulté ont dynamisé l’attaque olympienne. Plus discret après la pause, avec quelques pertes de balle, il a néanmoins apporté de l’intensité et de la mobilité, contribuant à la victoire.

Les notes des médias