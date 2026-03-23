OM : Paixão dénonce ces fautes violentes pas assez sanctionnées !

Après la rencontre, Paixão n’a pas masqué sa frustration face à plusieurs décisions arbitrales jugées défavorables à l’Olympique de Marseille. L’action impliquant Mason Greenwood, sorti prématurément sur blessure, cristallise les tensions.

Une sortie sur blessure qui fait polémique

La soirée a rapidement basculé pour l’Olympique de Marseille avec la sortie sur blessure de Mason Greenwood, contraint de quitter ses partenaires très tôt dans la rencontre après un contact appuyé. L’ancien joueur de Manchester United a été touché à la suite d’une intervention rugueuse, dans une phase de jeu qui aurait pu, selon certains observateurs, être davantage sanctionnée.

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Cet épisode a immédiatement suscité des réactions, notamment de la part de Paixão, interrogé après la rencontre au micro de Ligue 1+. Le Brésilien a pointé des décisions arbitrales qu’il estime contestables, dans un contexte où l’OM cherchait à imposer son rythme.

Paixão critique ouvertement l’arbitrage

Dans ses déclarations, Paixão s’est montré très direct : « Faute sur Greenwood ? Il y a faute. C’est plus Haraldsson qui intervient ensuite. Il pouvait y avoir rouge aussi sur le contact avec Ngoy, il méritait également un rouge. C’est un résultat qu’on ne voulait pas. On va se reposer et penser au prochain match. L’équipe s’améliore chaque jour. Malgré la défaite, nous progressons ».

Le joueur évoque notamment une faute initiale sur Mason Greenwood, ainsi qu’un second contact impliquant Ngoy qui, selon lui, aurait pu justifier une exclusion. Ces propos mettent en lumière le sentiment d’injustice ressenti côté marseillais.