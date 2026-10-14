OM : Paixão, d’intransférable à joueur lambda ?

Brillant pendant la préparation et retenu malgré l’intérêt de clubs anglais, Igor Paixão tarde à répondre aux attentes. Son rendement offensif et sa frustration lors de son remplacement à Troyes alimentent les discussions. Pour le Brésilien, il devient urgent de lancer véritablement sa saison.

Genesio avait fait de son maintien une priorité

Cet été, Igor Paixão avait donné des raisons d’espérer. Décisif pendant la préparation, l’ailier semblait prêt à prendre davantage de responsabilités dans l’attaque marseillaise.

Son avenir avait pourtant longtemps occupé le mercato. Selon La Provence, Sunderland aurait proposé environ 30 millions d’euros pour le recruter. Le Brésilien est finalement resté à Marseille, où Bruno Genesio avait expliqué pourquoi il tenait absolument à le conserver. Un choix sportif fort, qui renforce forcément les attentes autour de ses performances.

Un apport encore trop limité

Le bilan comptable souligne ce démarrage difficile : aucun but et aucune passe décisive en six apparitions officielles cette saison, selon FootballDatabase. Pour un joueur attendu parmi les principaux atouts offensifs de l’OM, la production reste insuffisante.

À nos yeux, le problème dépasse les statistiques. Hormis une deuxième période intéressante contre Strasbourg lors de l’ouverture du championnat, Paixão reste trop neutre dans les rencontres. Il doit davantage provoquer, créer des décalages et peser dans les moments où Marseille cherche une solution.

Les promesses de la préparation demandent désormais à être confirmées en compétition. L’OM a besoin d’un ailier capable de faire basculer une rencontre et de soulager ses partenaires offensifs.

À Troyes, Genesio a maintenu son soutien

Dimanche, lors du succès à Troyes (0-2), Paixão a affiché son agacement à sa sortie, à la 87e minute, en ignorant son entraîneur. Après la rencontre, Genesio a toutefois minimisé cet épisode, évoquant notamment une possible déception liée à sa prestation. Sur Ligue 1+, il a réaffirmé son soutien :

« À l’image de l’équipe, Igor a besoin de retrouver de la confiance et il peut compter sur moi pour que je le soutienne. »

Paixão dispose toujours de la confiance de son coach. À lui de retrouver l’influence et l’efficacité attendues : l’OM et Genesio ont besoin de lui.