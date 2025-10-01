OM : Paixao lance sa saison !

L’OM s’est imposé 4-0 face à l’Ajax en Ligue des Champions. Une victoire importante lors de la 2e journée de la grande coupe d’Europe. Voici la note et l’appréciation d’Igor Paixao lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne européenne en infligeant un 4-0 à l’Ajax Amsterdam après une défaite frustrante à Madrid. Les hommes de Roberto De Zerbi ont rapidement pris le contrôle du match grâce à un doublé d’Igor Paixao, auteur de ses deux premiers buts sous le maillot marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang, très inspiré, s’est mué en passeur décisif à deux reprises avant d’inscrire lui-même le quatrième but en seconde période. Entre-temps, Mason Greenwood avait marqué son premier but en Ligue des champions avec l’OM, profitant d’une erreur défensive adverse. Totalement dépassé, l’Ajax a offert trop d’espaces et s’est fait punir par l’efficacité marseillaise. À la pause, les Phocéens menaient déjà 3-0, tuant pratiquement tout suspense.

En seconde période, les Néerlandais ont tenté de réagir mais n’ont jamais réussi à contourner un bloc marseillais solide. Geronimo Rulli, vigilant dans ses cages, a repoussé les quelques occasions adverses et a contribué à préserver le clean sheet. Aubameyang a parachevé la démonstration phocéenne avec une réalisation pleine de sang-froid, confirmant sa grande forme du moment. Même si la possession a légèrement penché en faveur de l’Ajax (52 %), c’est bien l’OM qui a affiché la plus grande maîtrise collective et l’efficacité offensive. Cette large victoire permet à Marseille de remonter à la septième place du groupe et de prendre confiance après des résultats européens compliqués par le passé. L’Ajax, lui, s’enfonce et occupe désormais l’avant-dernière place, confirmant ses difficultés actuelles.

A lire : OM – De Zerbi : “c’était presque la perfection”

La note d’Igor Paixao : 8.5 / 10

Quelle frappe de Paixao 🇧🇷 !

pic.twitter.com/RG27xdusxZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2025

Son appréciation

Souvent critiqué pour son manque de tranchant depuis son arrivée, le Brésilien a éclaboussé le Vélodrome de son talent face à l’Ajax. Défendu en conférence de presse par Roberto De Zerbi, il a parfaitement justifié la confiance de son entraîneur avec un doublé express : d’abord en débordant Regeer pour ouvrir le score d’un tir croisé (6e), puis en déclenchant une frappe rasante victorieuse à l’entrée de la surface (12e). Intenable sur son aile, il s’est même mué en passeur décisif pour Aubameyang (52e). Actif dans ses courses défensives et généreux dans l’effort, il a quitté la pelouse sous l’ovation du public (62e), remplacé par Gomes. Un match référence, peut-être fondateur pour la suite de sa saison marseillaise.

Les notes des médias