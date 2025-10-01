OM : Paixao lance sa saison !

L’OM s’est imposé 4-0 face à l’Ajax en Ligue des Champions. Une victoire importante lors de la 2e journée de la grande coupe d’Europe. Voici la note et l’appréciation d’Igor Paixao lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.
L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne européenne en infligeant un 4-0 à l’Ajax Amsterdam après une défaite frustrante à Madrid. Les hommes de Roberto De Zerbi ont rapidement pris le contrôle du match grâce à un doublé d’Igor Paixao, auteur de ses deux premiers buts sous le maillot marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang, très inspiré, s’est mué en passeur décisif à deux reprises avant d’inscrire lui-même le quatrième but en seconde période. Entre-temps, Mason Greenwood avait marqué son premier but en Ligue des champions avec l’OM, profitant d’une erreur défensive adverse. Totalement dépassé, l’Ajax a offert trop d’espaces et s’est fait punir par l’efficacité marseillaise. À la pause, les Phocéens menaient déjà 3-0, tuant pratiquement tout suspense.
En seconde période, les Néerlandais ont tenté de réagir mais n’ont jamais réussi à contourner un bloc marseillais solide. Geronimo Rulli, vigilant dans ses cages, a repoussé les quelques occasions adverses et a contribué à préserver le clean sheet. Aubameyang a parachevé la démonstration phocéenne avec une réalisation pleine de sang-froid, confirmant sa grande forme du moment. Même si la possession a légèrement penché en faveur de l’Ajax (52 %), c’est bien l’OM qui a affiché la plus grande maîtrise collective et l’efficacité offensive. Cette large victoire permet à Marseille de remonter à la septième place du groupe et de prendre confiance après des résultats européens compliqués par le passé. L’Ajax, lui, s’enfonce et occupe désormais l’avant-dernière place, confirmant ses difficultés actuelles.
La note d’Igor Paixao : 8.5 / 10
Quelle frappe de Paixao 🇧🇷 !
pic.twitter.com/RG27xdusxZ
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2025
Son appréciation
Souvent critiqué pour son manque de tranchant depuis son arrivée, le Brésilien a éclaboussé le Vélodrome de son talent face à l’Ajax. Défendu en conférence de presse par Roberto De Zerbi, il a parfaitement justifié la confiance de son entraîneur avec un doublé express : d’abord en débordant Regeer pour ouvrir le score d’un tir croisé (6e), puis en déclenchant une frappe rasante victorieuse à l’entrée de la surface (12e). Intenable sur son aile, il s’est même mué en passeur décisif pour Aubameyang (52e). Actif dans ses courses défensives et généreux dans l’effort, il a quitté la pelouse sous l’ovation du public (62e), remplacé par Gomes. Un match référence, peut-être fondateur pour la suite de sa saison marseillaise.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|8/10
|
Des critiques ? L’ailier brésilien, enfin tranchant, a répondu par un doublé en 12 minutes, sur ses premières occasions, en bout de course (6e) et d’une frappe rasante plus lointaine (12e). Et il a ajouté une passe décisive bien sentie pour Aubameyang (52e), avant d’être relayé par Angel GOMES (62e), moins en vue à gauche.
|Note de La Provence
|9/10
|
Transfiguré ! Au revoir l’ailier un peu emprunté. Bienvenue au Brésilien, tranchant, clinique et brutal. Il fausse compagnie à Regeer pour ouvrir le score (6), avant d’envoyer une patate, dont il a le secret, au fond des filets (12). Il offre même un but à “Auba” (52). Il cède sa place à Gomes (62).
|Note de Maxifoot
|9/10
|Défendu face aux critiques par Roberto De Zerbi lundi en conférence de presse, le Brésilien a justifié la confiance de son entraîneur. Sur une belle ouverture d’Aubameyang, l’ailier de l’Olympique de Marseille a inscrit son premier but d’une frappe placée. Quelques minutes plus tard, il a affiché sa confiance en s’offrant un doublé d’un tir à l’entrée de la surface. Par la suite, malgré quelques imprécisions, l’Auriverde a été remuant et a été passeur décisif pour Aubameyang. Excellent. Sous l’ovation du public, il a été remplacé à la 61e minute par Angel Gomes.
|Note de FootMercato
|8/10
|On tient son match référence en ce début de saison. Décevant lors de ses premières apparitions où il revenait de blessure, le Brésilien s’est rappelé au bon souvenir de l’Ajax, l’une de ses victimes préférées lorsqu’il œuvrait au Feyenoord. Le Brésilien a marqué ses deux premiers buts sous le maillot de l’OM (6e et 12e) en finissant du pied droit sur la droite d’un gardien franchement long à se déployer. L’ailier s’est même transformé en passeur pour Aubameyang en seconde période (52e). Il a également fourni beaucoup d’efforts sur son côté gauche avant son remplacement…